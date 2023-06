Video / Nikšić na pitanje o Irfanu Čengiću: Zar mislite da je vrijedan da o njemu govorim!?

- To je do ljudi do pogrešnih ili ispravnih procjena. Ne možete utjecati na to kako će se ljudi ponašati. Naravno da nisam svjesno pravio te greške. Ja sam birao po onome što mislim da je najbolje - rekao je Nikšić.

Novinare je zanimalo i to kako komentira što neki od njih neće dići na Kongres, poput Irfan Čengića koji odavno nije sinhronizovan s politikom stranke.

- Je li vi mislite da je vrijedno da ja spominjem Irfana Čengića kao jednog u odnosu na 600 delegata? Ja mislim da 90 posto ovih delegata mi još nije oprostilo Irfana Čengića kao kadrovsko rješenje na mjesto generalnog sekretara. Moja greška - rekao je Nikšić.

