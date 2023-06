Čović: Političko nadmudrivanje nikome ne donosi ništa dobro

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je u subotu mogućnost svoga uključivanja u formiranje Vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.



- Iako dosad nisam, sve su prilike da ću se idući tjedan uključiti u priču oko formiranja Vlade u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Teško je kada imate dva partnera koja se počinju sada, ja bih rekao, 'nadmudrivati'. Trebali smo to prvih dana završiti brzim dogovorom, a ovako se događa nešto slično kao na razini Federacije BiH. To 'političko nadmudrivanje' između dva bloka, SDP-a s jedne strane i SDA s druge, nikome ne donosi dobro i mislim da ćemo to morati okončati – istaknuo je u subotu novinarima predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uoči Izborne konvencije Mladeži ove stranke.

Osvrćući se na to da je u četiri mjeseca odblokirano pet prioriteta Europske unije, Čović je podvukao kako sve prioritete moraju završiti u ovoj godini, bez izuzetaka.

- To smo definirali kada je ovdje bio povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi kroz neku 31 aktivnost po mjesecima. Uvjeren sam da će naše Vijeće ministara, a potom i Parlament BiH, završiti sve ono što su preuzeli bez bilo kakvog prolongiranja, od najsloženijih do najjednostavnijih zahvata koje imamo, gdje je naravno i izborno zakonodavstvo i sve što treba napraviti da u izbornoj godini konačno završimo taj proces – rekao je Čović.

Na novinarski upit da komentira reakciju Islamske zajednice na završetak izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Čović je dodao da nema nekih posebnih komentara na bilo kakve reakcije.

- Mi Hrvatsko narodno kazalište gradimo zadnjih 20 godina. Ono će sada dobiti svoju konačnu formu, vjerujem do kraja godine. Naravno, sve je urađeno sukladno zakonu i to je projekt kulture hrvatskog, ali ne samo hrvatskog naroda. Veselim se gradnji objekta i ne vidim razlog da itko u Mostaru, ali i Hercegovini ne bude dio tog projekta jer to je projekt za cijelu Hercegovinu – zaključio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.