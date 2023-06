Povoljne vremenske prilike, a potrošnja u padu: Realnije je da struja poskupi nego da pojeftini

Kao član tima eksperata Vijeća ministara BiH koji se do 2018. godine bavio ovim problemom, podsjeća da Srbija s HE Bajina Bašta i Zvornik od BiH već decenijama krade struju.

- Uprkos trenutnim okolnostima, nije realno očekivati pad cijena električne energije u BiH jer smo najvećim dijelom oslonjeni na proizvodnju iz termoelektrana, odnosno iz fosilnih goriva. Prije bih očekivao rast cijena krajem ove ili početkom naredne godine zbog sve manje proizvodnje uglja, loših uvjeta u rudnicima u FBiH, stanja naših termoelektrana i očekivane loše hidrološke sezone od jula do kraja septembra - istakao je prof. dr. Suljić.

- Građani EU uglavnom imaju tzv. fleksibilne ugovore o isporuci električne energije, tako da su zbog veoma dobrog hidrološkog i perioda s intenzivnijim vjetrovima u pojedinim državama proizveli viši procent struje u odnosu na potrošnju. To se, međutim, može negativno odraziti u periodima smanjene proizvodnje. U BiH s tri elektroprivrede imamo fiksne ugovore, tako da naši građani ne mogu očekivati da im država, odnosno distributeri plaćaju da troše električnu energiju - kazao je prof. dr. Suljić.

Trenutne vremenske prilike i dugotrajne padavine odgovaraju samo kišnim glistama i proizvođačima struje, pa su cijene megavat-sata u pojedinim državama Evrope proteklih dana imale čak i negativan predznak. U praksi je to značilo da su potrošači u Nizozemskoj, naprimjer, trošeći struju u određenim terminima, mogli i zaraditi.

Suljić: Doći do dogovora . Avaz

- Na HE Zvornik 49,8 posto hidroakumulacije se nalazi na bh. strani, a 50,2 posto na srbijanskoj, dok je na HE Bajina Bašta 67 posto na strani BiH, a samo 33 posto na srbijanskoj. Međutim, sva proizvedena električna energija od 1992. godine do danas šalje se u elektrosistem Srbije. Vlasti BiH moraju pokušati dogovoriti sporazum sa Srbijom, a na koncu arbitražom i drugim pravnim koracima ovaj hidropotencijal vratiti građanima BiH i našoj privredi - potcrtao je prof. dr. Nedim Suljić.

Srbija ubire profit

Podsjetimo, prema analizi tima eksperata, od početka rada do 1. januara 2018. godine dugovanja Srbije državi BiH iznosila su 555,6 miliona za HE Zvornik, odnosno 1,86 milijardi eura za HE Bajina Bašta. Obje investicije su davno višestruko otplaćene, pa Srbija decenijama s rijeke koja pripada i BiH ubire čisti profit.

Strateškim akcionim planom za sliv rijeke Drine između država Srbije, BiH i Crne Gore usaglašeno je da se samo pravedno i prema stvarnom stanju na terenu mora dijeliti hidropotencijal, i to između država.