Nikšić: Što prije treba doći menadžment koji će provoditi politiku ove Vlade, bit će smjena

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić bio je gost Centralnog dnevnika Face televizije nakon stranačkog kongresa na kojem mu je produžen mandat.

Vezano za produženje mandata kazao je da je dužan nešto vratiti SDP-u.

- Nisam lobirao da mi se produži mandat predsjednika SDP-a. Otišao bih kao predsjednik koji je ostavio SDP koji ima člana Predsjedništva i vlast na svim nivoima. Nikad ne bih napustio SDP-ovu porodicu. Nije lako biti premijer i predsjednik stranke, ali puno sam dobio od SDP-a – poručio je Nikšić.

O Čengiću

Istakao je da je svaki dan bio u prostorijama stranke, a sada će drugi morati da se rasporede, da uvijek neko bude tu, morat će više "povući".

- Svako ima pravo na svoj put i opredjeljenje. Čengić sve više koristi poluistine, medijske špekulacije, ali to je njegov problem. Treba doći na sjednicu organa, pa raščistiti sve što ima, pa ako treba i posvađati se, da iznese svoj stav. Zašto ne dođe da i njemu neko nešto odgovori i pita ga šta hoće? Do sada nije pokazivao namjeru da ispoštuje stavove Kluba, da se ponaša u skladu s tim pravilima. Znalo se desiti u Federalnom parlamentu da glasa drugačije – rekao je Nikšić.

Mišljenja je da Čengić ne predstavlja opasnost SDP-u.

- On sada kreće u kampanju za načelnika Općine Stari Grad, da proba da obilazi predsjednike i traži podršku. Čuo sam to od nekih predsjednika koji su me pitali da li da mu to daju ili ne. Ako mu općinska i kantonalna organizacija daju podršku, dat ću mu i ja, a drugačije neću. Toliko je nebitan za mene. On je moja kadrovska greška – bio je iskren Nikšić.

HDZ i dalje oprezan

Osvrnuo se i na to što se Bećirović nije pojavio na Kongresu.

- On izbjegava da ide na stranačke aktivnosti, jer je izabran kao kandidat jedanaest političkih stranaka. Nije očekivao mjesto za sebe na čelu SDP-u. Možda ima ambiciju da bude predsjednik SDP-a, ali je dao podršku odluci produženja mog mandata. On ima druge načine i prioritete u odnosu na mene kako vodi politiku. Ja kao premijer moram rješavati prave životne probleme građana, a on kao član Predsjedništva ima pravo da se bavi politikom – mišljenja je Nikšić.

Ističe da Trojka zna kako funkcioniše, ali da to mora prenijeti i na druge partnere.

- HDZ je još uvijek oprezan. Sve odluke do sada smo donijeli jednoglasno i ubuduće će se sve razvijati bolje. Na "Elektroprivredu" i "BH Telecom" utječemo, a ubrzo ćemo i na KCUS. Što prije treba doći menadžment koji će provoditi politiku ove Vlade. Moramo završiti zakonske i tehničke stvari, pa onda idemo u smjenu. Treba dovesti revizore i provjeriti sve što su radili. Ono do sada gdje smo ušli ukazuje na značajne devijacije i kriminal. Neka se ne čude kada podnesemo krivične prijave protiv onih koji su se oglušili o zakon. U svim aferama Edita Kalajdžić je prošla neokrznuto. Bila je profesionalna kao sekretar i u mojoj vladi. Trenutno ostaje na ovom mjestu. Nismo razgovarali sa Čovićem s kim će u HNK. Vidjet ćemo se ovih dana. Ako će pratiti vertikalu što imamo, izabrat će SDP. Ako SDA da bolju ponudu HDZ-u, ne bi me iznenadilo da HDZ prihvati. Moramo imati jednak broj ministara s HDZ-om – zaključio je Nikšić.