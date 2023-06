Povratnici u Kamenicu kod Pala od petka u blokadi, za sutra najavljeno rješenje

Povratnici u selo Kamenica kod Pala od petka do danas nisu mogli doći do svojih kuća, niti izaći iz sela, nakon što je komšija srpske nacionalnosti postavio barikadu na putu prema ovom selu. Danas su, u dogovoru s njim, sami uklonili dio barikade, kako bi se do kilometrima udaljenih zaseoka moglo proći putničkim automobilom, ali očekuju da se problem trajno riješi.



- Pođeš kući, barikada na sred puta, a na njoj piše "Privatni posjed". A to je put koji je korišten stotinu godina. Zvali smo policiju, koga god smo mogli, ali koga god zovnem kažu da nije u njihovoj nadležnosti - kaže Vahid Bašić iz zaseoka Otes.

Međunacionalni incident?

Iako je dio javnosti i medija ovu priču doživio kao međunacionalni incident, toga ovdje ni do sada nije bilo, a u pitanju je spor vlasnika dijela zemljišta sa lokalnom zajednicom i pokušaj da na ovaj način dobije materijalnu naknadu. Put je pokušao blokirati i ranije, kada su njime kamioni vozili šumu ali nije uspio jer je priveden. Zbog toga povratnike brine kako, kada su oni u pitanju, niko nije nadležan.