Naša stranka o izjavama Kordića: Jednom ratni zločinac, uvijek ratni zločinac

Povodom iskaza Darija Kordića da bi ponovio sve zbog čega je bio u zatvoru, a što su ratni zločini, reagovala je Naša stranka:

- Mi nikad nismo ni sumnjali da bi Dario Kordić počinio iste zločine da mu se za to ukaže prilika. On nikad nije izrazio ni žaljenje ni pokajanje zbog svojih nedjela. Osim toga, doživio je političku podršku i izdizanje na nivo heroja nacije. Ono što moramo činiti jest da onemogućimo da on i slični njemu ikada više počine ratne zločine i insistirati na poštivanju sudskih činjenica koje nesumnjivo dokazuju da on jest ratni zločinac. Jednom ratni zločinac, uvijek ratni zločinac – to je ono što trebaju znati svi koji misle da se to prestaje biti s odsluženjem zatvorske kazne.