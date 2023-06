Abazović: Najvažnije stvoriti većinu koja će nas ubrzano voditi ka EU

Premijer Crne Gore i predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, drugi po redu na koalicionoj listi te stranke i Demokrata "Hrabro se broji", kazao je da je najvažnije da se nakon današnjih izbora stvori većina koja će Crnu Goru ubrzano voditi ka Evropskoj uniji.

- Nadam se da će građani izabrati dobro, da ćemo imati veliki refresh u parlamentu i drugim institucijama. Najvažnije je da se nakon toga stvori većina koja našu državu može ubrzano voditi ka Evropskoj uniji. Zadovoljan sam svime što je pratilo izborni proces, naša država je na pravom putu i želim da čestitam svima koji daju doprinos da se stvorila ovakva klima, u kojoj se ogromna većina političkih subjekata takmiči oko predstavljanja ekonomskih programa, a ne oko nekih tema svađalica, koje su bile karakteristične u nekom drugom izbornom procesu. S tim u vezi, mislim da smo napravili sjajnu stvar - kazao je Abazović novinarima nakon glasanja.

Demokratija ima čar

Na pitanje hoće li biti zanimljivije poslije izbora nego prije, rekao je da je "kod nas uvijek zanimljivo".

- Demokratija ima svoju čar u nepredvidivosti rezultata i onoga što su neki dogovori nakon toga. Siguran sam da će biti zanimljivo, ali i dobro za Crnu Goru, upravo onako kako smo trasirali prije dvije i po godine, da je svaki naredni mjesec bolji od prethodnog. A hoće li biti zanimljivo, tako je u svim demokratskim sistemima, vjerovatno će biti i kod nas - dodao je on.

Da ruka pravde djeluje

Abazović je, upitan šta očekuje kad je u pitanju borba protiv kriminala, rekao da očekuje da "ruka pravde djeluje i osnaži".

- To je dovelo do ove situacije da više pričamo o ekonomiji, da bilježimo dobre ekonomske parametre, veću zaposlenost, odličnu turističku predsezonu, sigurni smo i glavnu sezonu. Sve je to posljedica borbe protiv kriminala i korupcije i jačanja institucija koje rade na distribuciji pravde. Imamo puno toga da završimo kad je riječ o sudskoj vlasti, to će biti najveći izazov za novi parlament. Čeka nas dosta posla, ali - hrabro kao i do sada i ne vjerujem da će biti nekih problema - zaključio je predsjednik Vlade Crne Gore.