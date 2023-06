Muriz Memić: Dijete mi je ubijeno, ne mogu ja odgovarati za jednu rečenicu o Alisi Mutap, a ona da ne odgovara za ubistvo!

- Nisam čovjek koji mrzi, ali svi znate šta mi je uradila za ovih sedam i po godina i ona sada za sebe kaže da je najpopularnija ličnost, najpoznatija ličnost u Bosni i Hercegovini. To o njoj sve govori. Možda čak ona i voli što je to tako. Ne daj Bože one pameti i ovakvog ponašanja. Kao što sam rekao, ona nikad suze za Dženanom nije pustila. S nekim s kim je bila rame uz rame ona nikad nije zaplakala – rekao je.

Meni je dijete ubijeno

Istakao je da mu nije jasno za šta ga terete.

- Morao sam uvezati sve od početka, meni je dijete ubijeno, ne mogu ja sada odgovarati za samo jednu rečenicu ako sve ne ispričam kako je došlo do toga. Ja imam dvije presude Kantonalnog suda, i to je mišljenje. I u toj presudi stoji da Alisa Mutap zna, ali da ne želi da kaže. Dakle, to je mišljenje Suda. Tako i ja iznosim svoje mišljenje i objasnio sam kakve su kod nas riječi u Bosni i Hercegovini i kako mi muškarci između sebe pričamo - kazao je Memić.

Kaže da mu neke stvari nikako nisu jasne.

- Ne znam kako neko traži da odgovaram ja za jednu rečenicu, a ona bi da ne odgovara za ubistvo. Ali eto njoj se sudi, njenom ocu, oni su optuženi za organizirani kriminal, a podići će se i optužnica za kriminal pa ćemo vidjeti na kraju je li najpopularnija - kazao je Memić.

Šta su rekli policajci

Na pitanje novinarke "Dnevnog avaza" da dodatno pojasni izjave koje su mu davali policajci Memić je rekao:

- A ja to ništa nisam izmislio sve su to meni policajci govorili, ko je Alisa, kakva je Alisa. Čitali mi neke dijelove, to sve govori o Alisi. A to su mi policajci govorili koji su vodili istragu. Eto da sad ne ponavljam šta su mi govorili. Više ljudi nije jedan, nije ovo samo Murizovo mišljenje to je bilo i mišljenje policajaca.