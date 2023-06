Predsjednica Ustavnog suda BiH: Knežević zaključio bolovanje, doći će na plenarnu sjednicu

Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić danas je na press konferenciji izjavila da se sudija Ustavnog suda Zlatko Knežević vratio na posao nakon bolovanja i da će učestvovati u radu suda na narednoj plenarnoj sjednici.

- Mogu samo kazati da je potpredsjednik Knežević bio na bolovanju nakon svih tih dešavanja. Neovisno od toga, imao je zdravstvene probleme. Zaključio je bolovanje, trenutno radi i očekujem da će biti na narednoj plenarnoj sjednici u sedmom mjesecu - izjavila je Galić.

Dodala je da ima informaciju da će doći na sjednicu i učestvovati u radu.

Potom je kazala da je Ustavni sud izložen pritiscima, ali da profesionalno radi i donosi odluke.

- Vezano za političke pritiske na rad Ustavnog suda. Da, Ustavni sud je izložen pritiscima, ali zaista profesionalno radi i donosi odluke. Pritisci su na imenovanje dva suca. Od osmog mjeseca prošle godine, kada je sudac Tadić otišao jer je navršio 70 godina starosti, potom u 11. mjesecu sudac Simović, nadležne vlasti nisu izabrale sudije Ustavnog suda. I to je jedan pritisak. Individualno, koliko neki pritisak može utjecati na nekog suca to je individualna stvar, ali u ukupnom radu Ustavnog suda to se ne osjeti. Mi jesmo profesionalci u donošenju odluke, možemo se slagati ili ne sa nekom odluka, ali odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće – dodala je Galić.

Inače, brojni su pozivi bili za Kneževića iz NSRS da odstupi sa mjesta sudije Ustavnog suda.