Iz UKC Tuzla za "Avaz": Nedim Osmanović koji je ranjen jučer u pucnjavi jutros skinut s respiratora

Nastavanik Nedim Osmanović, sin Ismeta Osmanovića, ranjen je u jučerašnjoj pucnjavi koja se desila u Osnovnoj školi Lukavac Grad, u Tuzlanskom kantonu, a prema novim informacijama, on je i dalje na odjelu intenzivne njege na UKC Tuzla.

- On je jutros skinut s respiratora, samostalno diše. To je jedina novina u odnosu na jučer. Stanje je možda trenutno stabilno, ali on je na odjelu intenzivne njege sa vrlo teškim povredama. Samo možemo pričati o trenutnom stanju – rekla je za portal „Avaza“ portparol UKC Tuzla Ersija Aščerić.