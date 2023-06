Klas i Pomozi.ba pokreću društveno odgovornu kampanju "Zajedno za obrok za sve"

Klas Sarajevo u saradnji sa Udruženjem Pomozi.ba u periodu od 15. juna do 15. septembra ove godine organizuje društveno odgovornu kampanju „Zajedno za obrok za sve“ - za pomoć našim građanima korisnicima projekta „Obrok za sve“.

Tokom trajanja kampanje „Zajedno za obrok za sve“, dio prihoda od prodaje svakog pakovanja Klas brašna biće doniran Udruženju Pomozi.ba za pomoć građanima korisnicima ovog projekta širom Bosne i Hercegovine.

- Kompanija Klas se ove godine bazirala na društveno odgovorne kampanje. Cilj nam je da pomognemo našim građanima na različite načine. Naš partnerski odnos sa Udruženjem Pomozi.ba traje od njihovog osnivanja. Odlučili smo da zajedno, na temeljima dobra, pokrenemo kampanju „Zajedno za obrok za sve“ sa Udruženjem Pomozi.ba koje u najtežim trenucima prvo staje uz naše građane, a takva je i naša kompanija“ - izjavio je izvršni direktor kompanije Klas Dragan Vučić.

Osim kampanje koju će sprovesti u narednom periodu, Klasov tim i tim Udruženja Pomozi.ba na terenu će obići određeni broj socijalno ugroženih građana korisnika projekta „Obrok za sve“.

- Od velikog nam je značaja to što je kompanija Klas već nekoliko godina naš donator i što nam i dalje nastavlja pružati podršku kada je u pitanju osiguranje osnovnih životnih potrepština socijalno ugroženim građanima. Nadamo se da će i ova kampanja „Zajedno za obrok za sve“ biti uspješna, te da će se odazvati što veći broj građana sa ciljem da obradujemo ljude u potrebi - istakao je osnivač Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić.

Prijatelji kampanje „Zajedno za obrok za sve“ su kompanije Mercator BiH, Konzum BiH, Bingo, AS retail, Marketi AS, Hoše Komerc, Amko Komerc, Robot, Tropic/Crvena Jabuka, AS Jelah, Đurić, Denny prom, Neotim, Penny plus, Onogošt Sokolac, Power marketi, Piemonte d.o.o., Fis Vitez, Fructa trade i ostali marketi u kojima se može kupiti brašno Klas i biti dio ove humane priče, saopćeno je iz AS Holdinga.