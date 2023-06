Zvezdan Slavnić o navodima da će zbog Ane Ćurčić biti uhapšen: Nasilja nije bilo!

Ana Ćurčić prijavila je bivšeg nevjenčanog supruga Zvezdana Slavnića nakon izlaska iz "Zadruge" za psihičko i fizičko nasilje koje je pretrpila u rijalitiju, a koje je, kako kaže, trpila i prethodnih godina dok su bili u vanbračnoj zajednici, piše Kurir.rs.

Kako je Zvezdan povratnik, zbog još jednog krivičnog djela u nizu - nasilničkog ponašanja, sada mu ponovo prijeti zatvorska kazna. On je u rijalitiju u više navrata nasrnuo na nju, a postoje i snimci koji to i dokazuju, a on kaže da nasilja nije bilo.

- Nije istina, nasilja nije bilo. Jeste bilo turbulentno svakako, ali nasilja ne, ljudi su vidjeli. Ja ću možda podnijeti tužbu protiv nje, na kraju, zbog svih laži koje je iznosila protiv mene - rekao je Slavnić.

Zvezdan je istakao da još uvijek nije dobio zabranu prilaska. Podsjetimo, on je u rijaliti programu "Zadruga" više puta razjareno nasrtao na nju, gurao, bacao joj stvari, prevrtao krevet na kom je ležala, a jednom je i iz sve snage udario pesnicom pored njene glave. Uz sve to, Ana je proživila psihičku torturu.

- Zbog svega što se izdešavalo, znate i sami, gledali ste, riješila sam da ga tužim. Okupila sam tim advokata, prikupljamo još uvijek video snimke i dokaze, ali bi trebalo da zabrana prilaska stupi na snagu kroz par dana. Sad sam trenutno prezauzeta, ne stižem da se posvetim samo tome, ali će biti krivično gonjen i za sve laži koje je iznosio - rekla je Ana.