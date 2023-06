Kiša će i danas padati: Očekuje se stabilizacija u drugom dijelu dana

U većem dijelu naše zemlje danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 14 do 21, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini do 25 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 19 stepeni.

U subotu 17.06.2023., u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar prije podne slab do umjeren, a poslije podne umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28°C.

U nedjelju 18.06.2023., sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 24 do 30 °C.

U ponedjeljak 19.06.2023., sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 °C.