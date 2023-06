Šef Civilne zaštite KS Dženan Brkanić za "Avaz": Spremni smo ako bi došlo do izlijevanja rijeka

Dodaje i to da je u svakom trenutku u komunikaciji sa općinskim ekipama, ali i sa hidrometeorološkim zavodom.

Zbog obilnih padavina vodostaji rijeka u Kantonu Sarajevo su porasli, a građani su se uspaničili da ne bi došlo do izlijevanja.

- Spremni smo, ako bi došlo do neki incidentnih situacija. Ako općine ne mogu odgovoriti na probleme, tu smo mi da pomognemo - naveo je Brkanić.

Ističe i to da je stanje u Otesu, kao jednom od mjesta gdje najčešće dolazi do izlivanja, mirno i da nije bilo nikakvih incidentnih situacija.

- U devet sati vodostaj Željeznice je bio 117 cm, a ako bi došlo do 123 cm iznad prosjeka, onda bi Općina radila prvi nivo odbrane, a ako dođe do 200 cm to je vanredna situacija i onda se izlazi na teren - naveo je Brkanić.