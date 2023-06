Bakira napušta Filip i Mursel Begović: Svi bježe od dinastije

Posljednjih godina, u jeku osipanja SDA iz koje su članovi, uključujući i neke od najistaknutijih, masovno izlazili, ponavljao sam tezu da će ova stranka preživjeti sve prebjege u pogledu konačnog izbornog rezultata, ali da, s druge strane, ni najmanje nisam siguran da ova stranka može preživjeti opoziciju.

Raspadnuti kartel

Razlozi su očigledni: SDA funkcionira kao kartel koji je na vlasti održavala mreža interesa sazdana od desetina hiljada ljudi uhljebljenih na budžetu i u državnim firmama, njihovih porodica, budžetskih organizacija i uvezanih privatnih firmi. Ljudi iz te mašinerije za ovu stranku glasaju prvenstveno iz egzistencijalnog interesa. Međutim, od onog trenutka kada ova stranka ostane bez vlasti, ono što će izvjesno uslijediti jeste znatno osipanje te mreže, jer svi ti silni ljudi upetljani u budžetsko-interesnu hobotnicu više neće imati nikakav motiv da ostanu lojalni onemoćaloj dinastiji.

Upravo takav scenarij se, čini se, počinje ostvarivati nakon što je SDA izgubila vlast. Dok Šemsudin Mehmedović otvoreno kritizira vođenje Izetbegovića i poručuje da su stranci potrebne promjene, Alma Čolo nastavlja dugu listu izlazaka iz ove stranke, a pravosuđe, oslobođeno političke stege, počinje istraživati sistemski kriminal - pri čemu su uhapšeni i neki visoki funkcioneri SDA - s potonulog broda počinju bježati i neki do jučer najagresivniji i najradikalniji kerberi režima.

Gebelsovske hajke

Nakon što je Jasmin Mulahusić, internet-džihadista ove stranke protiv kojeg se zbog govora mržnje vodi nekoliko istraga u BiH, objavio da odustaje od svoje „borbe“, kofere je, i to u doslovnom smislu, spakirao Filip i Mursel Begović. Ovaj režimski propagandista prije nekoliko godina je od ove stranke uvezen iz Zagreba i postavljen za urednika poluzvaničnog glasila SDA, sedmičnika „Stav“. Moralno beskrupulozan, ovaj imigrant koji nije morao strahovati kako će hodati čaršijom i šta će sugrađani u Sarajevu misliti o njemu, jer ih nije ni poznavao, bio je idealan za odrađivanje prljavog posla za dinastiju – da iz sedmice u sedmicu vrši gebelsovske hajke i crta mete na čelo svakome ko bi im na bilo koji način stao na žulj.

Poput poslušnog i dresiranog psa, fanatik dinastije Filip i Mursel nije propuštao priliku da zareži kad god bi mu se gazde i najmanje osjetile ugroženim. Ispostavlja se, međutim, da je ta dresura itekako imala svoju cijenu, a i rok trajanja. Naime, nakon što je prije nekoliko sedmica objavljena vijest da je prilikom pretresa stana bivšeg osramoćenog direktora OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice u stanu pronađen Filip i Mursel Begović, ova nekoć osiljena zvjerka koja je pozivala na javni linč političkih protivnika počela je izigravati ugroženu vrstu, pa zakmečala o tobožnjoj ugrozbi vlastite porodice i sebe lično zbog ove objave.

Ispostavilo se, međutim, da je Filip i Mursel samo tražio izlaznu strategiju za bijeg iz Sarajeva u kojem je posijao više nego i dovoljno zla, a u kojem njegovo daljnje bivstvovanje nema više nikakvog smisla nakon što su mu poslodavci ostali bez vlasti i sa sve ograničenijim resursima. Ono što je najavljeno, u konačnici se i desilo – Filip i Mursel s porodicom napušta Sarajevo, što je njegova supruga potvrdila na Instagramu.

Režimski sadisti

Tipovi poput Mulahusića, Filipa i Mursela uistinu nemaju moralnih barijera, svakako im nije stran nijedan ideološki radikalizam, uživaju u sadističkom iživljavanju nad ljudima i spremni su bespogovorno služiti svom vođi, ali samo dok su ovi moćni, tj. dok im to zvjersko sluganstvo garantira udoban i lijep život. No, kad poplave nastupe, miševi prvi napuštaju brod. Do sljedeće ponude.