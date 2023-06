Napokon ljepše vrijeme: Sunčan vikend nas očekuje, temperature i do 31 stepen

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne jutro biti pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana.

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća na krajnjem istoku i jugoistoku Bosne. Poslije podne slabi i rijetki lokalni pljuskovi ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 17 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedranje poslije podne. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 20 stepeni.

I drugog dana vikenda, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.