Fazlić: Posmrtni ostaci 29 žrtava genocida u Srebrenici spremni za ukop

Posmrtni ostaci 29 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari klanjati 11. jula ove godine.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je u razgovoru za Fenu kazala da će konačan spisak s imenima žrtava biti zaključen 1. jula, te da do tada porodice imaju vremena da se odluče na identifikaciju onih posmrtnih ostataka koji su do sada identifikovani DNK metodom i davanje saglasnosti za njihov ukop.

Napomenula je da se u prostorijama Podrinje identifikacionog projekta nalaze posmrtni ostaci još 55 žrtava koje su identifikovane uz pomoć DNK metode, ali porodice se još nisu odlučile na onu zvaničnu identifikaciju i davanje saglasnosti za ukop.

- Istovremeno, tu su posmrtni ostaci još 14 žrtava koje su identifikovane, ali saglasnosti za njihov ukop još nismo dobili. Razlog tome uglavnom je nekompletnost tijela, zbog čega se porodice teško odlučuju ukopati nekoliko posmrtnih ostataka svojih najmilijih i čekaju još neko vrijeme, u nadi da će biti pronađeni i ostali dijelovi skeleta njihovih najmilijih. Ipak, apelujemo na njih da smognu snage i učine to. Mi potragu nastavljamo i posmrtni ostaci koji se naknadno pronađu bivaju nakon identifikacije dodavani onim ranije ukopanim - kazala je Fazlić.

Po njenim riječima, prema do sada prikupljenim saglasnostima, najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je dječak Elvir Salčinović koji imao svega 15 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci su identifikovani još 2011. godine, ali porodica do sada nije smogla snage da ukopa Elvira. On će konačan smiraj naći uz svoga oca Turabiju i brata Almira, koji su u Potočarima ukopani 2003. odnosno 2011. godine.

Osim njega, ove godine će biti ukopani posmrtni ostaci još tri maloljetnika - Semir Đozić koji je imao 17 godina u momentu smrti, te šesnaestogodišnji dječaci Mustafa Mekanić i Esed Klempić.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Husein (Ibrahima) Zukić, koji je u mometu kada je ubijen imao 63 godine.

Fazlić napominje da svake godine, nakon kolektivne dženaze u Potočarima, slijede i reeskhumacije ranije ukopanih žrtava radi pridodavanja naknadno pronađenih posmrtnih ostataka.

- Prema saglasnostima članova porodica koje smo do sada dobili, ove godine će biti reekshumirana 71 žrtva. Dakle, ponovo će se radi reasocijacije posmrtnih ostataka otvoriti 71 mezar - navela je Fazlić.

Po njenim riječima, u prostorijama Podrinje identifikacionog projekta se nalazi još oko 400 posmrtnih ostataka koji također čekaju na proces reekshumacije i reasocijacije.

- Međutim, suočavamo se s problemima u tom procesu, jer porodice žrtava koje su već ukopale svoje najmilije u velikom broju su odselile, promijenili adrese, brojeve telefona i jednostavno ih nije moguće kontaktirati kako bi identificirali ove posmrtne ostatke i dali saglasnost za reasocijaciju - kazala je Fazlić.

Iz Instituta za nestale osobe BiH zato apeluju na sve one članove porodica žrtava genocida koji su u ranijim godinama ukopali svoje najmilije i koji znaju da su njihova tijela ukopana nekompletna da ih kontaktiraju, da se jave u Institut za nestale osobe BiH i ostave svoje kontakte i podatke kako bi na taj način okončali ove procese i naknadno pronađene posmrtne ostatke dodali onim ranije ukopanim.