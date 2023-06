Uživo / Na portalu "Avaza" pratite obraćanje ministra Elmedina Konakovića

- 16. maja imali smo posjetu ministrice vajskih poslova Belgije Hadž3 Lahbib te smo potpisali memorandum o razumijevanju i saradnji između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalne javne službe za vanjske poslove i vanjsku trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Belgije.

Tu smo dobili najavu otvaranja ambasade Belgije nakon perioda, nekad 2002. ili 2003. godine je zatvorena ambasada i to je još jedan dobar znam i potvrda da se uložena energija isplati, upravo to što nam ponovo evo važni gosti pojačavaju kontakt i komunikaciju sa nama i to donosi u budućnosti korist za BiH.

Poruke Ursule fon der Lejen

Imali smo tog dana i Sarajevo Business Forum, svečani prijem, naše drage prijatelje Boruta Pahora i Stjepana Mesića sa kojima smo se susreli i razgovarali o perspektivana BiH. Zahvalili se na njihovom nesebičnom lobiranju i angažmanu kada je riječ o našoj poziciji unutar diplomatske scene svijeta.

Od 20. do 22. maja bili smo na Vijeću za vanjske poslove u Briselu. Važan sastanak sa kojeg su, malo nakon toga sastanka, izašli zaključci koje ste mogli vidjeti iz Bratislave sa GLOBSEC-a. Ursula fon der Lejen (Von der Leyen) je poslala poruke koje su zapravo potvrda prihvatanja jednog novog koncepta odnosa Evropske unije sa zemljama Zapadnog Balkana. Ako se sjećate, nekoliko puta sam o tome sa ovih press konferencija govorio, da smo zatražili razumijevanje od EU za ovaj teški i dugotrajan proces reformi koje su dugoročno za BiH vrlo važne, to je neupitno. Ali da nam treba neka konkretna pomoć sad, da nam treba drugačiji pristup da se u vremenu u kom se govori o ubrzanom proširenju, dinamizieanom proširenju EU, na neki način projektima pristup, fondovima pristup, pristup zajedničkom tržištu, olakšice za naše kompanije, dakle implementira sad. Podsjetit ću vas da je ta poruka sa GLOBSEC-a iz Bratislave, ta četiri poglavlja o kojima je govorila Ursula fon der Lejen, zaista potvrda naših lobiranja, nastojanja, težnji i Evropska unija čini mi se prelazi u tu dinamičniju fazu odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana što mogu reći smatramo uspjehom diplomatija sa ovog prostora.

Tamo smo se sastali sa ministrom vanjskih poslova Irske. Razgovarali smo o iskustima koje ova zemlja može prenijeti, pomoći BiH zato što su iz faze u kojoj su bili, jedna od najslabijih ekonomija EU postali jedna od najzanimljivijih destinacija i vrlo snažna ekonomija unutar EU. Digitalizacija kao koncept uspjeha u Irskoj sigurno može biti djelimično primijenjena u BiH, o tome sam i sa kolegom Fortom razgovarao, već smo pokrenuli neke zajedničke aktivnosti. Posebno važnim smatram rzgovor u dijelu učešća dijaspore Irske, koja je odigrala značajnu ulogu u ekonomskom napretku ove zemlje i pokušavamo neka iskustva i neka njihova znanja primijeniti na BiH primjeru.

Komunikacija sa dijasporom

Podsjećam još jednom, na svakom od ovih putovanja gdje smo imali bilateralne sastanke, čini mi se na svakom smo uspjeli doći do Bosanaca i Hercegovaca, udruženja, institucija koje su formirane u zemljama u kojima žive i mogu reći da smo zaista napravili neke male iskorake u dijelu komunikacije sa dijasporom BiH. Ono što je interesantno u godini koja nije izborna. Još jednom podvlačim, naše greške u kojima bismo dijasporu uglavnom komunicirali u septembru izborne godine, smatram to pogreškama koje u budućnosti trebamo popravljati.

24. maja bili smo domaćini EUSAIR foruma, Jadransko-jonske inicijative. Tu smo predjedavanje koje je bilo vrlo uspješno, zaključeno je Sarajevskom deklaracijom, dokumentom koji je eto pokazao mogućnost dogovora na ovim prostorima, zapravo predsjedavanje predali susjednoj Hrvatskoj - rekao je Konaković.