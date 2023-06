Konaković o komentarima Izetbegovića: Bakir je beobrazan i patetičan, on je stari, potrošeni vozač

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković održao je danas press konferenciju na kojoj je pričao o radu ovog ministarstva u proteklom periodu.

Na pitanje novinara kako komentira da "Bakir Izetbegović se i dalje ne miri sa činjenicom da nije na vlasti već optužuje trojku da trči pod noge Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, Konaković je istakao da ga već dugo ne komentariše.

"Umorni, potrošeni vozač"

- Nisam dugo komentarisao njegove istupe. On je nekad prije nekoliko godina rekao da je umoran. Govorio je nešto kao „on je vozač koji nešto vozi“ i onda je rekao da je umoran. On stvarno izgleda kao umorni, potrošeni vozač koji je zaista kako je i rekao propustio prilike za BiH pod njegovim rukovodstvom i njegovim liderstvom. Mnogo toga u BiH što je trebalo nije se desilo. Bit ću potpuno otvoren do kraja. U trenucima kada je donesena konačna presuda Simatoviću i Stanišiću, koja zapravo govori o umiješanosti Srbije u agresiji na BiH, Izetbegović je trebao barem nekoliko mjeseci šutjeti. Ako nikada onda sad. Zbog svega što je uradio u tom procesu, on je barem sad trebao šutit. Dakle on se ne libi i dalje krivca za sve svoje pogreške tražit u nekom drugom. Nije on jedini koji tako govori. Vidio sam izjavu Zukića, on je u Domu naroda ispred SDA, koji je rekao zašto je SARTR išao u Banju Luku, ne treba tamo ići i zašto smo se doveli u poziciju da nas vojnik VRS brani. To su povezane poruke. Izetbegović, Zukić i njima sličnim. Bh. entitet RS smatraju inostranstvom i smatraju to dijelom koji nije BiH. Za razliku od njih, ja potpuno drugačije gledam na taj proces. Moj sastanak sa Dodikom u Laktašima je sastanak u BiH, moja je Banja Luka. Mi smo sporazum, da vas podsjetim, potpisali u Parlamentu BiH, zvaničnoj instituciji što nikada Izetbegović nije - rekao je Konaković.

Implementacije projekata u RS

Osvrnuo se i na razlike između njih.

- Ono što je razlika također između nas jeste što mi nemamo nikakav problem implementacije projekata u bh. entitetu RS. Ni Istočne interkonekcije, ni Buk bijele, ni nekih drugih koji su po Ustavu BiH doneseni na sjednice Vijeća ministara, o njima se raspravlja. I to su te suštinske razlike, u kojima on te dogovore, razgovore, koji su doprinijeli da BiH ima budžet, da ima bolje plate. Pitajte to vojnike, pitajte šta danas znači budžet BiH ljude na granicama kada putujete. Pitajte članove Oružanih snaga, pitajte našu vojsku šta im znači danas činjenica da će ponovo ljudi htjeti u tu vojsku da se prijavljuju na konkurs.

Dakle, Izetbegović je čovjek koji je pristajao na podjele 1/3, kog je zanimala BiH na Marindvoru, samo ovo institucija ovdje i fotelja. Koji najviše sigurno pati zbog procesa koji će se desiti sada na Federaciji a to je smjena direktora BH Telecoma i Elektroprivrede. To ga zanima i u toj patetici, toj nemoći bezobrazan je zaista. I on danas govori o tome da se dogovori unutar političke scene BiH smatraju izdajama i još uvijek nije donio nijedan konkretan primjer gdje to danas bilo koja strana ima veći uticaj nego što je imala za vrijeme njegovog liderstva. Dakle, nisam dugo, na vaše pitanje nije mi mrsko odgovoriti, samo što on već nije fokus naših interesovanja od kad smo ga uspjeli staviti tamo gdje mu je mjesto - zaključio je Konaković.