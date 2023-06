Marfi: Ovo je ključni trenutak za FBiH, ne smijete propustiti pruženu priliku

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Satler (Johann Sattler) sastali su se u Sarajevu sa predstavnicima vlasti Federacije BiH.

Nakon održanog sastanka, prisutnima se obratio i ambasador SAD Majkl Marfi.

- Zahvaljujemo se svima na današnjem sastanku i cijenim učešće premijera Nikšića i njegovog kabineta na sastanku te iskazanoj predanosti euroatlantskim težnjama BiH te konkretnim reformama koje su potrebne za njihovu realizaciju.

"Ključni trenutak za FBiH"

Ovo je ključni trenutak za FBiH. Nakon četiri godine tehničkog mandata, uz neznatnu realizaciju ključnih reformi, čelnici Federacije sada imaju priliku nadoknaditi propušteno. To znači rješavanje svakodnevnih pitanja koja brinu građane poput inflacije, obrazovanja i zapošljavanja. Isto tako to znači odmicanje od uvijek istih etnonacionalističkih nesuglasica koje su uvijek i iznova paralizovale napredak.

Tokom jutrošnjeg sastanka razgovarali smo o nekim od ovih reformi. Prvenstveno tu mislim i na segment koji je spomenuo i premijer Nikšić u njegovom obraćanju, a to jeste pitanje vladavine prava i donošenje svih potrebnih propisa koji će omogućiti i odgovarajuće upravljanje i transformaciju javnih preduzeća kako bi se omogućilo kreiranje još više mnogih radnih mjesta. To isto tako znači i prvenstveno donošenje zakona o Južnoj interkonekciji, koja bi omogućila postojanje više izvora za snabdijevanje prirodnim gasom, te otvorio nova radna mjesta, vjerujem na stotine ako ne i hiljadu novih radnih mjesta. I prije svega želim da kažem da apelujemo na lidere stranaka, kao i na Vladu FBiH da omogući da ovaj zakon bude donesen što je prije moguće. I ne samo on, nego i svi ostali bazični propisi koji su neophodni za reforme.

Dvije ključne poruke

Što se tiče Vlade SAD, sa današnjeg sastanka želimo da pošaljemo dvije ključne poruke. A to je da smo spremni pomoći svim onim liderima koji su spremni da isprazne priče pretvore u konkretne priče, u konkretan napredak i reforme za dobrobit građana BiH. Isto tako, smatrat ćemo odgovornima one koje odaberu da prokockaju ovu priliku za promjenu zarad čisto vlastitih, uskih interesa.

I na kraju bi još dodao dvije stvari. A to je da su prilike kao što je ovakva veoma rijetke. I ukoliko ih se propusti, propuštene su zauvijek. Nema nazad, da se tako izrazim. I nadam se da će ova Vlada FBiH u potpunosti iskoristiti ovu šansu - rekao je Marfi.