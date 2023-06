Izetbegović napadao novu većinu za sve ono što je on radio, kritikovao OHR, pa ih onda branio od Dodika

Predsjednik SDA Bakir Izet gostovao je sinoć na Hayat televiziji, a njegov nastup obilježile su brojne kontradiktornosti. U jednoj rečenici je kritikovao predsjednika entiteta RS Milorada Dodika koji podriva ulogu visokog predstavnika, a u drugoj je napadao međunarodnu zajednicu da radi na štetu Bošnjaka.



Stranke koje su ih zamijenile u vlasti je optužio za sve ono što je SDA radila dok je bila u vlasti.

Optužio je novu većinu da je dala SNSD-u četvrtog delegata u Domu naroda PSBiH, iako se nikada još nije utvrdilo da li je to učinio neko iz Pokreta za državu ili je „proklizao“ neko iz redova SDS-a ili PDP-a, za razliku od prije četiri godine kada je SDA bez ikakvog skrivanja to javno uradila. Kasnije je kazao i da je Elmedin Konaković dao četvrtog delegata, iako Narod i Pravda nema niti jednog poslanika u Narodnoj skupštini RS, gdje se biraju delegati.

Kazao je da su novoj većini jedino bitne pozicije, iako nova većina je napravila programe i prioritete za rad nove većine, dok su SDA-ovi sporazumi sa HDZ-om i SNSD-om podrazumijevali isključivo raspodjelu pozicija.

Povećanje plaća

- Povećali su sebi plaće, a smanjili broj bošnjačkih zamjenika u Vijeću ministara – rekao je Izetbegović.

Plaće su se i prethodnih godina povećavale političarima, a jedna od odgovornih je baš SDA, zajedno sa SNSD-om i HDZ-om. Zakonsko regulisanje plaća, prema kojem se plaća u isto vrijeme povećava i službenicima i političarima je dugo vremena dio zakonodavstva i svakako nije nešto na čemu se treba raditi u postizbornoj godini, kada zbog formiranja vlasti kasni usvajanje budžeta i prijeti se funkcioniranju institucijama. SDA u godinama koje nisu izborne nije nudila rješenja za ovo pitanje, a bez ikakve dileme su podržavali povećanje istih.

Što se tiče broja zamjenika u Vijeću ministara, to je činjenica, ali Izetbegović zanemaruje činjenicu da je probosanski blok dobio četiri ministarske pozicije, za razliku od prethodnog mandata kada je SDA isposlovala svega tri.

Nakon toga se osvrnuo i na pitanje državne imovine, gdje je počeo iznositi teorije da je Ambasada SAD spremna neke ustupke po tom pitanju.

- Imali smo izjavu ovih dana od jedne Ambasade (op. a. SAD-a) da nije sveto slovo da sve ostane na državi. Vrlo važna rečenica. Sumnjam da će uraditi jedan ovakav model: Napravit će model da su to i država i općina i kanton i entitet i distrikt i da se u skladu s nadležnostima preda imovina. Tome ćemo se morati svim silama suprotstaviti – kazao je Izetbegović.

Ipak, kada se iščita saopćenje Ambasade SAD-a jasno se vidi oni ne govore o tome da će oni dati imovinu entitetima, niti uopšte imaju nadležnost za takvo nešto. Oni u saopćenju jasno kritikuju neustavni prenos nadležnosti na entitete, koji se spominje u entitetu RS te podsjećaju na presudu Ustavnog suda BiH. Dalje navode da se eventualno pitanje državne imovine može riješiti jedino u Parlamentarnoj skupštini uz dogovor te podsjećaju na važnost toga jer BiH nema još uvijek Zakon o državnoj imovini.

O međunarodnoj zajednici

Govoreći o odnosu međunarodne zajednice, on ih optužuje za servilnost prema problematičnom Dodiku, a za HDZ kaže da ima leđa od OHR-a, PIC-a, Mađarske i Hrvatske, pa su na „udaru Bošnjaci i SDA“.

- Vjerovatno im je to teži put, pa onda idu lakšom stranom, na račun Bošnjaka, probosanskog bloka, SDA, linijom manjeg otpora.Agenda međunarodne zajednice u ovom času je na račun Bošnjaka, probosanskog bloka, BiH, smiriti strane koje prave problemme u BiH, isporučiti im to. SDA nije na to pristala i dovedena je poslušnija ekipa. Mislim da to s njima kane uraditi – ističe Izetbegović.

Tako Izetbegović nastavlja sa retorikom koja je već godinu prisutna u njegovoj stranci da je međunarodni faktor okrenut protiv Bošnjaka, a sve se ogleda u tome da je SDA dio opozicije i da međunarodni faktor nije mogao dopustiti da Federacija BiH bude još četiri godine bez Vlade.

Iako se na protestima ispred OHR-a pojavljivao i Bakir Izetbegović, a ispred Parlamenta FBiH i njegova supruga, a na istim su se čule gnusne poruke na račun predstavnika međunarodne zajednice, Bakir Izetbegović je samo nekoliko rečenica poslije kritikovao Milorada Dodika zbog OHR-a.

On je napadom na OHR nazvao prijedlog da se odluke visokog predstavnika ne objavljuju u Službenom glasniku RS.

- OHR ne može funkcionisati bez visokog predstavnika, to je podrivanje i antidejtonski akt – mišljenja je Izetbegović.

O Ustavnom sudu BiH

Osvrnuo se Izetbegović i na izbor sudija Ustavnog suda BiH te pohvalio izjavu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se u tu instituciju ne trebaju birati stranački poslušnici, aludiraju na Vukoju, a time totalno zanemarujući da je SDA podržala Seadu Palavrić i Mirsada Ćemana u istu tu instituciju, iako su bili dugogodišnji funkcioneri njegove stranke.

Nakon toga je govorio da se pregovori trebaju obavljati u institucijama, a ne po vinarijama, privatnim objektima i da se ne treba ići uporno u Mostar, ali istina je takva da je SDA upravo najvažnije stvari dogovarala po kafanama.

Stranački, a ne institucionalni, sastanci su dogovoreni da se svaki mjesec dešavaju kod jednog od tri domaćina naizmjenično i tu se razgovara o daljem djelovanju koalicije. Ipak, sporazumi o formiranju većine se na takvim lokacijama nisu potpisivali, nego u Parlamentarnoj skupštini BiH.