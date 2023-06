Profesor Elvis Fejzić, o zaključcima NSRS, za "Avaz": OHR bi definitivno trebao djelovati

Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Elvis Fejzić u posljednjim potezima predsjednika RS Milorada Dodika i režima manjeg bh. entiteta vidi nekoliko mogućih motiva, ali odluke koje su usvojene na današnjoj sjednici NSRS smatra ozbiljnim pokušajem razgradnje države koji ne može proći bez reakcije.



- Prvi uzrok je da predsjednik Srbije Vučić koristi Dodika kao političkog pijuna kako bi skrenuo pažnju s problema sa protestima u Srbiji i krize na sjeveru Kosova. Kako drugačije tumačiti Dodikovu odluku da se baš sad raspravlja o blokadi institucija i vrši udar na OHR i Ustavni sud BiH kao jedine čuvare ustavnosti i političke stabilnosti BiH - kaže profesor Fejzić.

Teška finansijska situacija

Drugi mogući motiv je teška finansijska situacija i problem osiguravanja likvidnosti budžeta RS, jer se i ovih dana zadužuje na berzi po veoma nepovoljnim uvjetima.

Šta god bili motivi, koliko god Dodikove poteze doživljavali neozbiljnim, jer je i ranije imao sličnih epizoda, protjerivanje odluka Visokog predstavnika iz Službenog glasnika RS i zaključci o Ustavnom sudu BiH ozbiljan su udar na ustavno - pravni poredak BiH.

- Odlukama nižih organa nije moguće staviti van snage nadležnost viših organa, a znamo da je institucija Visokog predstavnika dio Općeg okvirnog sporazuma i Aneksa 4. Dakle, ovo je jedna populistička predstava, ali s druge strane ovaj atak na Ustavni sud BiH, kao demokratskog čuvara ustavnosti I političke stabilnosti u BiH stvarno zabrinjava. Iz deset usvojenih zaključaka se vidi da Dodik ima neki tim koji radi i da je to vrlo smišljeno. Meni je najsimptomatičnija tačka u kojoj najavljuju usvajanje zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda - ističe Fejzić za "Avaz".

"Put ka secesiji"

Ovakve poteze iz RS naš sagovornik vidi i kao put ka secesiji, ali ponovo podsjeća da iza svega stoji Dodik koji često politički blefira.

- Uglavnom blefira kada je u nekoj krizi, političkoj, ekonomskoj, kad je pod pritiskom međunarodne zajednice, kada ga stavljaju na crne liste... pratimo to godinama. Ipak, ovo je opasan blef. Ovo ako se provede bilo bi strašno. Zato bi OHR definitivno trebao djelovati. Pravosudni organi mu očigledno ne mogu ništa, pa nema ko drugi. Samo ne znam, nakon svih diskreditacija koje je doživio od njega, ima li Visoki predstavnik smjelosti da to uradi. Ja bih volio da ima jer ova će politika situaciju u BiH ponovo učiniti napetom i uzavrelom, a to nikome ne odgovara - kaže profesor Fakulteta političkih nauka UNSA Elvis Fejzić za portal "Avaza".