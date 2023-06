U Ambasadi SAD u Sarajevu: Upriličena svečana dodjela diploma "Inicijative poslovnog integriteta"

U organizaciji Američke privredne komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) svečana dodjela diploma "Inicijative poslovnog integriteta" projekta održana je u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Dražava u Sarajevo 20. juna.

Inicijativu poslovnog integriteta finansira Centar za međunarodna privatna preduzeća "Center for International Private Enterprise (CIPE)", američka nevladina organizacija povezana s Ministarstvom trgovine SAD (U.S. Department of Commerce”).

AmCham BiH je pokrenula "Inicijativu poslovnog integriteta" 2022. godine s ciljem borbe protiv korupcije u poslovanju, tako što je uposlenicima koji osiguravaju da se kompanija pridržava svih vanjskih regulatornih i zakonskih akata, kao i internih politika u kompanijama članicama (Compliance Officers) omogućila sticanje znanja i vještina koje su im potrebne za razvoj i implementaciju sveobuhvatnih programa usklađenosti sa vanjskim regulatornim i zakonskim aktima u svojim firmama. Kompanije koje učestvuju u projektu moraju pristati na poštovanje kodeksa ponašanja koji uključuje poštovanje svih zakona, ugovornih obaveza i principa fer konkurencije, te obavezu da neće sarađivati sa sankcionisanim pojedincima ili kompanijama.

Pomoć kompanijama

Projekat pomaže kompanijama koje žele privući investitore ili partnere iz Evrope, SAD i svijeta, što često zahtijeva da se pridržavaju zahtjeva međunarodnih partnera u pogledu zakona, usklađenosti i antikorupcijskih aktivnosti.

Tokom ceremonije, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Majkl Marfi (Michael Murphy), uručio je 25 certifikata predstavnicima kompanija čiji su zaposlenici završili kompletan kurs radionica i položili završni ispit. Ambasador Marfi je u svom obraćanju citirao navode iz globalne studije Udruženja certificiranih istražitelja prevara ("Association of Certified Fraud Examiners"), koja je pokazala da organizacije svake godine gube pet posto svojih prihoda zbog prevara i korupcije, dok kompanije koje sprovode sveobuhvatan program poslovnog integriteta mogu smanjiti te gubitke za 50 procenata ili više.

Ambasador Marfi je istakao i druge prednosti poslovnog integriteta, uključujući omogućavanje kompanijama da privuku investicije, partnerstva ili finansiranje od strane zapadnih firmi i zajmodavaca, kao i pomoć u zapošljavanju i zadržavanju talentovane radne snage. Također je istakao značaj ovog programa za građane.

- Poslovni integritet je dobar za ovu zemlju. Ako korupcija i dalje bude cijena koja se prihvata da bi se poslovalo u BiH, to će ubiti budućnost privrede ove zemlje. Dozvolite mi da još jednom odam priznanje korporativnim liderima i polaznicima programa prisutnim ovdje danas zbog uključivanja poslovnog integriteta u njihove kompanije. Kako budete mijenjali svoje kompanije i radili na tome da se ove najbolje prakse preuzimaju kroz vaše lokalne lance snabdijevanja, zajedno ćete ostvariti opipljiv učinak na širu poslovnu klimu ovdje - rekao je ambasador.

Nedim Hamzić, generalni sekretar Američke privredne komore, objasnio je u svom obraćanju zašto je AmCham BiH pokrenuo ovaj program.

- U AmCham BiH čvrsto vjerujemo da poslovni integritet služi kao snažna osnova za održiv ekonomski rast i prosperitet. To je okosnica uspješne poslovne zajednice koja privlači ugledne partnere, investitore i kupce. Prihvaćanjem etičkih praksi, pokazujemo našu posvećenost pravičnosti, odgovornosti i odgovornom poslovnom ponašanju, zaslužujući povjerenje i poštovanje zainteresovanih strana kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou - naglasio je.

Poziv na akciju

Ekaterina Lisova (Lysova), direktorica programa Centra za međunarodna privatna preduzeća, je svojim govorim zatvorila događaj pozivom na akciju.

- Uprkos nazivu ovog događaja koji kaže 'završna' ceremonija u okviru Inicijative za poslovni integritet, iskreno se nadam da to nije konačni angažman. Zapravo, ovo bi trebao biti samo početak. Nadam se da ćete svi vi koji ste učestvovali u inicijativi i koji ćete danas dobiti certifikate nastaviti da unapređujete sopstvene standarde integriteta i okupljate se kako biste zahtijevali isto od svojih partnera, kako u poslovanju (u cijelom lancu snabdijevanja) tako i u javnom prostoru (lideri u vlasti i zainteresovane strane) - pojasnila je.