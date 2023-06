Forto: Izbor Marina Vukoje nama nije sporan

Edin Forto, predsjednik Naše stranke i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 kako za njega i njegovu stranku nije sporan izbor Marina Vukoje kao prvorangiranog kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH. Međutim, Forto je kazao kako će tražiti izmjene kod procedura za imenovanje sudija za ubuduće. Ministar je govorio i o jučerašnjem sastanku "Trojke" i HDZ-a BiH.

U Sarajevu je jučer održan nenajavljeni sastanak delegacije HDZ-a i “Trojke” u Delegaciji Evropske unije u BiH. Šta je bila tema sastanka?

Bio je operativni sastanak, odlučili smo uzeti ritam redovnih sastanaka. Tema je bila evropski zakoni, evropski paket i napredak na evropskom putu. Pošto je sastanak bio operativan nisu bila priđviđena obraćanja javnosti, nije tu ništa bilo tajnovito.

Jesu li na ovaj sastanak bili pozvani i predstavnici vlasti iz RS-a?

Ne znam koga su planirali zvati, nisam bio organizator. Očekujem da će biti intenzivirani sastanci sa SNSD-om i drugima iz državne koalicije.

Kako mislite riješiti problem u koaliciji sa Dodikom? Najavljuju se nove blokade?

Mogu ponuditi ono što znam – da nastavimo raditi i proizvoditi rezultate. BiH je u stalnoj ustavnoj krizi od pada Aprilskog paketa. Neophodno je razgovarati i ići naprijed.

Šta ako predstavnici iz RS napuste državne institucije?

To ne mogu predviditi, to se dešavalo i ranije. Iskreno se nadam da do toga neće doći.

Da li je tema bila i kada će i kako profunkcionisati Parlament FBiH?

Nismo posebno o tome pričali. Očekujem da većina sjedne i da se usvoji set energetskih zakona.

Kako će funkcionisati tjesna većina u Federalnom parlamentu?

Mislim da je moguće, ali hoće li biti lako – neće. Očekujem da se ova većina proširi u narednom periodu i ako budemo radili…

Ali ne radi nikako?

Slažem se da problemi građana ne trebaju čekati, ali ta tranzicija je trajala duže nego što smo očekivali. Podsjetit ću da još nisu formirane sve kantonalne vlade. Nažalost, ovaj proces dugo traje.

Da li je imenovanje Marina Vukoje u Ustavni sud BiH, na čemu insistira HDZ BiH, jabuka razdora unutar nove većine?

Što se mene tiče nije. Jasno smo rekli da imenovanje najbolje rangiranog kandidata nije sporno. Stojim pri tome. Najavljeno je da ćemo zatražiti izmjene kod procedura za imenovanje sudija, da osiguramo javnost da se mogu otvoreno propitivati kandidati. Mislim da bi to bila dobra praksa za ubuduće.

Da li ste da ide jedno ime sa liste za sudiju ili više njih u Parlament?

Nisam majstor procedure. Meni je rečeno da postoji odluka iz 2006. da se ide sa jednim kandidatom. Uglavnom, nama taj izbor (Marina Vukoje) nije sporan.