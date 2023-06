"Avazov" vremeplov: Kako je Martin Šulc govorio za naš list "Borite se protiv korupcije"

Bivši predsjednik Evropskog parlamenta i SPD-a Martin Šulc (Schulz) ekskluzivno je govorio za "Dnevni avaz" 28. aprila 2014. godine.

Šulc je u razgovoru za naš list imao jednu poruku za Bosnu i Hercegovinu.

- Borite se protiv korupcije - glasila je poruka Šulca.

U nastavku vam donosimo tekst objavljen u "Dnevnom avazu" 28. aprila 2014. godine.

- Aktuelni predsjednik Evropskog parlamenta, Nijemac Martin Šulc (Schulz), kandidat je grupacije evropskih socijalista i socijaldemokrata (PES) za novog predsjednika Evropske komisije.

Istraživanja javnog mnijenja daju blagu prednost ovoj grupaciji u odnosu na Evropsku narodnu stranku (EPP), tako da je Šulc najizvjesniji budući predsjednik Evropske komisije za mandat 2014. - 2018. godine.

Bolan sukob

Njegov protivkandidat je Žan-Klod Junker (Jean-Claude Juncker), bivši premijer Luksemburga i blizak prijatelj njemačke kancelarke Angele Merkel. Junkera je kao kandidata istakao EPP.

Kakvom vidite situaciju na zapadnom Balkanu, posebno u vrijeme ukrajinske krize?

- Kriza u Ukrajini samo pokazuje da mi u EU moramo posvetiti više, a ne manje pažnje zapadnom Balkanu i našim susjedima. Protesti u Ukrajini buknuli su jer su ljudi zahtijevali da se demokratske vrijednosti više poštuju. No, oni su izbili i zbog spoznaje da je država pred bankrotom, što bi se odrazilo na svakodnevni život običnih ljudi. Mi, evropski socijalisti i socijaldemokrati, želimo izvći ljude iz bijede, otvoriti nova radna mjesta, omogućiti privredi rast i bolju budućnost za sve.

Naša odgovornost ne prestaje na granicama EU. Aktuelna situacija potvrđuje da, ako postoji nestabilnost u susjedstvu, to poga|a i nas. EU nije izolirana od ostatka svijeta. Ako naši susjedi imaju ekonomiju koja funkcionira, vlast koja poštuje osnovne principe demokratije i vladavine zakona, to se dobro odražava na stabilnost i ekonomski prosperitet EU.

Kada pogledam zapadni Balkan, vidim da je ogroman napredak napravljen. No, i dalje je to region koji se još oporavlja od dugog i bolnog sukoba. Ponekad mi zaboravimo šta se dešavalo prije samo 15 godina, kada je okončan rat na Kosovu. Saradnja između Srbije i Kosova tokom lokalnih izbora na Kosovu prošle godine bila je historijska.

No, veoma me brine rastuća nestabilnost Bosne i Hercegovine. Ipak, jedna stvar dostojna divljenja u svemu tome je da protesti koji su buknuli u februaru nisu doveli do podjela po etničkoj liniji. Ljudi demonstriraju jer nisu zadovoljni radom vlasti i jer žele posao. A upravo je to nešto gdje EU može igrati važnu ulogu.

Junker se zalaže za zaustavljanje procesa daljnjeg širenja EU. Šta Vi mislite?

- Perspektiva članstva u EU uvijek je bila dobar motiv za reforme, promjene i privredni i svaki drugi rast i napredak. Ta perspektiva treba ostati!