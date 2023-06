U Bosni danas oblačno, u Hercegovini umjerena naoblaka

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i jugozapadu Bosne većinom umjerena naoblaka.

Povremeno malo kiše može pasti na istoku, sjeveru i centralnim podučjima Bosne. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi uz grmljavinu su mogući na istoku i jugu Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C, na jugu zemlje do 31°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22°C.