U Sarajevu danas memorijalna šetnja za Azru Spahić i Almu Suljić: "Nikada nećemo dopustiti da budu zaboravljene"

Znamo da je to ono što bi one uradile da se isto desilo nekome od nas. U znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić, Udruženje studenata medicinskog fakulteta u Sarajevu USMF i Udruženje studenata medicine u BiH BoHeMSA BoHeMSA - Bosnia and Herzegovina organizuju memorijalnu šetnju do mjesta nesreće.

Šetnja do mjesta stradanja naših kolegica kreće u nedjelju, 25. juna u 18 satiispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Sve vas pozivamo da nam se pridružite i da zajedno odamo počast našim kolegicama onako kako to i zaslužuju - saopćili su s Medicinskog Fakulteta u Sarajevo.

Podsjetimo, njih dvije i još jednju djevojku kobnog 26. maja udario je automobilom mladić Armin Berberović na Marindvoru u večernjim satima. Mlada doktorica Azra Spahić preminula je na licu mjesta, a Alma Suljić bila je smještena u bolnici na KCUS-u. Nažalost, bitku za život je izgubila.

Treća djevojka je tada zadovila povrede i otpuštena je na kućno liječenje.