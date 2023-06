U Međugorju obilježena 42. godišnjica ukazanja Blažene Djevice Marije: Prisustvovalo oko 50.000 vjernika

Više desetaka hiljada hodočasnika iz svih dijelova svijeta danas je u Međugorju obilježilo 42. godišnjicu ukazanja Blažene Djevice Marije u ovom hercegovačkom mjestu, koje je jedno od najvećih hodočasničkih odredišta u svijetu.

U Međugorju od ranog jutra trajao je molitveni program, služilo se 20 misa na 15 svjetskih jezika, a velik broj hodočasnika prisustvovao je centralnoj misi u 19 sati.

- Svaki dan svjedočimo milost Božju koja se izlijeva na ovo mjesto, a bez obzira što vrijeme odmiče mi i nakon 42 godine slušamo tolika svjedočanstva ljudi koji su ovdje dobili milost od Boga, bilo da se radi o ozdravljenju, iscjeljenju ili životnim odgovorima koje su tražili, život im se u Međugorju promijenio. Uistinu možemo reći da se ovdje radi o 42 godine milosti – rekao je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić.

Kako kaže, i apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli je radostan jer se ovdje okuplja veliki broj vjernika.

- On je radostan jer se ovdje okuplja toliko hodočasnika iz cijelog svijeta. Zadivljen je što ljudi ovdje mole po tri ili četiri sata bez prestanka. Ljudi ovdje žele moliti i to je jedino što traže u Međugorju, žele molitvu i žele Boga. Svakoga Bog zove, zove nas na čudesne načine. Kada ljudi dođu u Međugorje, dožive milost, a mnogi svjedoče i obraćenje, iako su možda došli slučajno. Mi iz dana u u dan svjedočimo tome – potvrdio je međugorski župnik.

Kraljica mira

Fra Zvonimir Pavičić je već nekoliko godina u Međugorju, a od avgusta 2022. godine je novi župnik te otkriva kako je voditi župu Međugorje.

- Zahtjevno je smislu da osoba treba biti organizirana, treba unaprijed gledati, a ja sam u svom kalendaru već u idućoj godini jer se sve treba isplanirati, zvati svećenike i još mnogo drugih stvari kako bi to sve funkcioniralo. Mi znamo reći da mi ne vodimo Međugorje, nas sve vodi Gospa, mi to osjećamo i vidimo. Ovoliko naroda mi svojim snagama ne bi mogli upraviti, ali nas Gospa prati svojim majčinskim zagovorom – poručio je fra Zvonimir Pavičić.

Dodao je kako je ovogodišnja poruka iz Međugorja poruka mira.

- Ovdje Majku Božju častimo kao kraljicu mira, ona u svojim porukama poziva sve da mole za mir u svijetu. Mi kao Crkva na svakoj euharistiji molimo za mir, a poruka Međugorja uz obraćenje je svakako poruka mira – naglasio je.

Iz svih dijelova svijeta

I ove godine u Međugorje se nalazi veliki broj hodočasnika iz svih dijelova svijeta.

- Danass je Međugorju prošlo oko 50 tisuća hodočasnika iz raznih dijelova svijeta. Najviše njih odlazi iz BiH i Hrvatske, a veliki broj hodočasnika je iz Poljske, Mađarske, Slovačke, Italije, Španjolske i Irske. Također, bilježimo povećan broj hodočasnika iz SAD-a – kazao je u izjavi za Fenu predsjednik Udruženja turizma, hotelijera i iznajmljivača soba iz Međugorja Davor Ljubić.

O tome je li se Međugorje vratilo na vrijeme prije pandemije koronavirasa kada je riječ o broju hodočasnika koji dolaze u Međugorje, predsjednik Mjesne zajednice Međugorje Dragan Vasilj ističe da je to tu negdje, da se polako sve vraća i to brže nego što su očekivali s obzirom na to jer su imali veliko zatišje tada, a navodi kako je bilo i straha. Međutim, kako je kazao Vasilj, Međugorje nadživi sve pa tako i pandemiju koronavirusa.

Prije pandemije glavni hodočasnici su bili Italijani, no u zadnje vrijeme njih je u Međugorju osjetno manje.

- Kod njih je velika ekonomska kriza, ali zato sada imamo jako puno Poljaka, ima nešto i Ukrajinaca ali i iz drugih destinacija dolaze hodočasnici – kazao je Vasilj.

Kad god se ukaže prilika

Mnogi hodočasnici dolaze u Međugorje kada god stignu, a jedan od njih je i Ivan Prusina iz Gornjih Hamzića u općini Čitluk.

- Dolazim ovdje skoro svake nedjelje kada ima vremena. Ovo je sveto mjesto, bez obzira ko ga priznao ili ne. Čitavog svijeta narod dolazi i moli se, koliko je ovdje molitve bilo to samo Bog zna. Za mene Međugorje znači molitvu i mir, što nam i Gospa daje od sebe – kazao je Prusina.

Ovdje je i Damir Turudić, hodočasnik koji je rođen i živi u Italiji, ali mu je otac iz mjesta Služanj, nedaleko Međugorja.

- Bio sam već 50 puta ovdje, Međugorje je važno za vjeru i slobodu, Gospa od nas traži iskrenu molitvu i traži da mijenjamo stvari koje nisu dobre, koje nisu čiste. Čistoća je važna za Božju ljubav te da idemo dalje na putu koji je Bog za nas zamislio – mišljenja je hodočasnik iz Italije.

Više miliona hodočasnika

Naime, prema tvrdnjama šestero vidjelaca, tada djece, prvo ukazanje Gospe imali su 24. juna 1981. godine. No, tada su se prestrašili i pobjegli kućama te su se vratili sljedećeg dana na brdo Crnicu, iznad mjesta Podbrdo kada im se Gospa ponovno obratila zbog čega se 25. juna slavi kao godišnjica ukazanja.

Međugorje je od 1981. godine posjetilo više miliona hodočasnika i jedno je od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u svijetu.

Sveta Stolica još uvijek nije zauzela službeno stajalište o ukazanjima u Međugorju, nakon što je posebna komisija provela višegodišnje istraživanje, ali je odlukom pape Franje dopustila organizaciju službenih hodočašća. Također, Papa je imenovao posebnog apostolskog vizitatora za Međugorje i sada tu dužnost obnaša nadbiskup Aldo Cavalli.