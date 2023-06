Profesor Muriz Spahić za "Avaz": Dio Hercegovine je veoma trusno područje

U posljednja 24 sata registrirana su dva zemljotresa u BiH, oba u blizini Gruda, pokazali su izvještaji Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Iako sa snagom od 3,3, odnosno 3,8 stepeni po Rihteru nisu predstavljali opasnost po građane i njihovu imovinu, podsjećaju na potencijalne opasnosti od razornijih potresa i preporuke stručnjaka iz ove oblasti.



Slabija tektonska pomjeranja

- Većina tih zemljotresa je lokalnog karaktera, ali pošto se javljaju u trusnim područjima mogu biti i dio slabijih tektonskih pomjeranja, koja mogu biti uzrokovana različitim faktorima u unutrašnjosti zemlje. Stalno o tome govorim i na to upirem perom, da je dio Hercegovine, posebno oko Nevesinja, Treskavice, Kalinovika, taj gornji dio Neretve do Gacka, veoma trusan. Zato sam svojevremeno upozoravao da je izgradnja HE Ulog vrlo problematična jer tamo imate mnogo rasjeda koji su zamaskirani, koji se ne vide s površine, jer su zasuti siparom - kaže za "Avaz" akademik Muriz Spahić, ekspert u oblasti geografskih nauka.

Naglašava obavezu čovjeka da poštuje pravila gradnje objekata, da čuva prirodu i vodi računa o intervencijama u njoj, jer zemljotresi mogu izazvati i klizišta, pa i gradnja objekata poput hidroelektrana.

Ogromna količina vode

- Tu se radi o ogromnoj količini vode koja se ubaraži, vrši pritisak na podlogu, pa ako ispod te podloge imamo labilne mase onda se one moraju slijegati - pojašnjava profesor Spahić.

Većina potresa manje snage ranije nije ni registrirana, ali moderni seizmološki instrumenti danas registriraju sve. Od njih nam, naglašava naš sagovornik, ne prijeti veća opasnost, s kakvom bismo se suočili u slučaju zemljotresa snage 6 do 7 stepeni po Rihteru.