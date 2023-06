Mandat Benjamine Karić: Više od dvije godine oportunizma, dodvoravanja desnici i suštinski gledano - ničega

Nakon fijaska sa izborom Bogića Bogičevića za gradonačelnika Sarajeva, kao dobra alternativa se činilo da se na to mjesto postavi Benjamina Karić.

Došla je kao jedno osvježenje, predstavnik nove generacije i onih kojima su najveće reference bile obrazovanje i akademski život.

Ipak, sve od samog početka njenog političkog života bilo je pogrešno. Već na samom početku mandata je u jednom intervjuu rekla da se neće baviti time što su Gradu Sarajevo mimo svih propisa oduzete nadležnosti u korist kantona.

- Da, iako su potpuno neustavno uzete nadležnosti od Grada Sarajeva ja se neću žaliti i voditi sudske procese, nego ću osmisliti zajedničke projekte s općinama i kantonom koje ćemo realizovati. Dakle neću mandat provesti na sudovima boreći se za povrat nadležnosti, već na terenu s kantonom i općinama radeći na rješavanju problema pa i urbanističke i komunalne politike – rekla je tada Karić, koja je time jasno poručila da planira provesti presudu Ustavnog suda Federacije BiH prema kojoj je Gradu Sarajevu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu.

Valjda i sama svjesna da bi takve nadležnosti podrazumijevale nešto više odgovornosti, ona je pristala da u skladu sa svojim trenutnim nadležnostima, bez borbe za veće, se od praznika do praznika, od godišnjice do godišnjice, pojavi u Vijećnici gdje će održati neki kratak govor i smješkati se i kada je prilika za to i kada nije.

"Mali Jeruzalem"

Iako se iz usta Benjamine Karić moglo često čuti da je Sarajevo mali Jeruzalem, dojam je da je njeno djelovanje pokazivalo da baš ne želi da to bude tako. Sve vrijeme se prilagođavala desničarima, pa se tako moglo čuti da umjesto Božića čestita "kalendar".

- Raskošne svjetlosne dekoracije od večeras krase jelku ispred Vijećnice i u bh. prijestolnicu donose dašak prave zimske idile. Neka nam ovaj lijepi i svečarski prizor ispred naše Vijećnice uliju vjeru u 2022. godinu, bolji i ljepši kalendar koji dočekujemo – navela je tada.