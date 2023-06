Dizdar i Duraković posjetili mladića koji je brutalno pretučen u Bratuncu

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS Ćamil Duraković iskazao je podršku porodici napadnutog mladića.

- Napadi u Višegradu u ramazanu su već zaboravljeni, napad u Bratuncu će, također, biti zaboravljen, jer sistem to dozvoljava i ohrabruje potencijalne počinioce. Sve je to rezultat udruženih kampanja. S obzirom na to da je pravda izgubila svoje mjesto u entitetu RS, naša je obaveza da je tražimo na svim drugim nivoima, a u cilju zaštite povratnika u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine - ističe Duraković.

Oni su pozvali nadležne da pronađu, procesuiraju i sankcionišu odgovorne za napad u Bratuncu, te da učine sve na preveniranju sličnih događaja.