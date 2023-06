Konaković za "Avaz": Dodik pravi farse po NSRS, gubimo strpljenje, ako ovako nastavi vodi RS prema potpunoj izolaciji

U Narodnoj skupštini RS danas se raspravlja o tome da se ne provode Ustavnog suda BiH na području manjeg bh. entiteta.

O ovim dešavanjima za portal "Avaza" govorio je šef diplomatije BiH i lider Naroda i Pravde Elmedin Konaković. Kako kaže, nije riječ o nečemu što se već ranije nije gledalo, ali to svakako nije razlog da se to može gledati bez opreza.

- Sa Miloradom Dodikom uvijek treba biti oprezni i spremni na najgore scenarije. U isto vrijeme politička realnost i zbog njihove snage u Domu naroda, a kao dio vladajuće većine sa njim se moraju baviti neki kompromisi. Ovo što on trenutno radi, odgovorno tvrdim, najviše šteti ljudima u manjem bh. entitetu, utiče na njihovu budućnost, na budućnost njihove djece – rekao je Konaković za portal "Avaza".

Besmislena politika

Pojašnava da u ovom trenutku, kada Bosna i Hercegovina ima priliku i pruženu ruku od strane Evropske unije da ubrzanim tempom krenemo ka članstvu u EU i na taj način dođemo lakše do fondova, do boljih uslova života, do boljih plaća, a na drugoj strani ima partnere koji su spremni za to, a ne da se svađaju, su i glasači u RS svjesni koliko je besmislena politika koja se gleda u Narodnoj skupštini RS.

- Još neko vrijeme imamo strpljenje da sa njim pokušamo do nekih ciljeva i pokušamo poboljšati ciljeve života za sve u Bosni i Hercegovini. Bojim se da ako ovako nastavi, to strpljenje nećemo imati još dugo i da ćemo onda jako sa svim međunarodnim partnerima utjecati na to da se RS nađe u potpunoj izolaciji, a zato će biti odgovoran isključivo Milorad Dodik i oni koji ga na ovom putu prate – kazao je Konaković za „Avaz“.

U posljednjem periodu je bilo riječi i o deblokadi projekata EU za RS, upitan da li zbog toga Dodik sam sebi „skače u stomak“, Konaković odgovara:

- Sigurno, sam sebi skače u stomak. Zato sam i rekao da najveću štetu nanosi bh. entitetu RS i ljudima koji tamo žive. U određenu izolaciju je već doveo ovaj entitet, a i nas, zajedno s njim. Kada u BiH imate tri strane koje se svađaju Dodik se krije iza te vrste konfrontacija stalnih, a on sada nema takvu političku scenu. Ima trojku i HDZ koji su spremni na određene vrste kompromisa i gutamo neke teške priče da bi ljudi u BiH živjeli bolje. Zato kažem da, ne samo u međunarodnim krugovima, nego i među glasačkom tijelu RS-u mislim da njegova priča više ne pije vode.

Urušavanje institucija

Ističe da neće nijemo posmatrati urušavanje institucija i da neće nikome pustiti da bezbolno priča o secesiji.

- Pokazali smo koliko smo spremni braniti teritorijalni integritet, suverenitet BiH, to je neupitno, a on pravi štetu u trenutku kada bi trebao biti zreo čovjek i trebao, zajedno s nama, iskoristiti ovaj momentum. On ponovo pravi farse po NSRS. Odluke NSRS su potpune nebitne za sistem u BiH i funkcionisanje institucija. Ne može niži nivo vlasti propisivati višem nivou kako da se ponaša i kako da se odnosi. On to dobro zna i šteta je da on nema nivo svijesti da građanima u cijeloj BiH pomogne svojim radom, a on ovako odmaže svima nama - zaključio je Konaković za portal "Avaza".