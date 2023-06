Dodik ponovo vrijeđao ambasadora Marfija: "Politički diletant koji misli da će svojim nadmenim ponašanjem nekoga zaintrigirati"

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik rekao je danas da "RS nije ničim narušila Dejtonski mirovni sporazum i da neće uspjeti pokušaji zastrašivanja koji dolaze od američkog ambasadora u BiH Majkla Marfi (Michael Murphy).

- RS nije ničim narušila Dejtonski sporazum. Taj sporazum se ruši od Ustavnog suda BiH već 20 godina - rekao je Dodik.

On je kazao da je Marfi prije samo nekoliko dana pričao kako Dejtonski sporazum nije trajan i da mora da se mijenja, a jučer je govorio sasvim nešto suprotno.

- Pitanje je kada on laže, a kada govori istinu. Ko drži više do njega i njegove priče? On se pokazao kao navijač za “muslimane” u BiH i tu nema nikakve dileme. On nije onaj koji može biti saslušan i uvažene njegove primjedbe - naglasio je Dodik.

Ponaša se kao tumač Dejtonskog sporazuma

Dodik ističe da je Marfi dozvolio sebi da se ponaša kao tumač Dejtonskog sporazuma, kao neko ko bira koja vlast treba da bude, čime je njemu dao za pravo da tog američkog diplomatu nazove “običnim političkim diletantom koji misli da će svojim nadmenim ponašanjem i “špic čizmicama” koje nosi po Sarajevu nekoga zaintrigirati” ili, možda, uplašiti.

- Ovdje se radi o ozbiljnim stvarima – naglasio je Dodik povodom izjava iz Ambasade SAD da Ustavni sud BiH može da radi bez sudija iz RS, te naglasio da ne bi preporučivao ovom sudu da tako donose odluke.

Dodik je istakao da je njihova priča o tome kako treba "izabrati sudije iz RS da budu tamo ikebane, sasvim na fonu one kakvu poručuju takvi kao što je američki ambasador."

- Vi izaberite, a mi ćemo donositi odluke koje mi hoćemo. Naravno, ako tako mogu, ako je sve tako kao što on tvrdi, neka donesu odluke, pa ćemo vidjeti kako će to ići! Јa ne bih preporučivao Ustavnom sudu BiH da donosi odluke - rekao je Dodik za Srnu.

"Marfi zaposlio muslimane"

- Mi poštujemo Ameriku i razgovarat ćemo sa svakim ko dođe, ali sa takvim kao što je Marfi i njegovo osoblje, a usput zaposlio je većinu muslimana u Ambasadu koji pišu saopćenja i koji reaguju na ovaj način, boreći se isključivo protiv RS, a ne za BiH - rekao je Dodik.

On je naglasio da "nije pobjeda BiH da porazi RS, nego RS unutar BiH bude konzistentan faktor koji nema strahove i koji zajedno sa drugima radi na pitanjima koja su od zajedničkog interesa.