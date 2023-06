Predsjedništvo HDZ-a na elektronskoj sjednici analiziralo proces provedbe unutarstranačkih izbora

Treća hitna elektronska sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj su se između ostalih tema, analizirali procesi provedbe unutarstranačkih izbora u organizacijama HDZ-a BiH održana je jučer.

Izvještaji sa terena

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a BiH istaknuto je zadovoljstvo što je većina Općinskih i Gradskih organizacija HDZ-a BiH završilo svoje izborne aktivnosti u skladu sa Odlukama i Nalogom Predsjedništva HDZ-a BiH za održavanje unutarstranačkih izbora. Također, na sjednici su komentirani izvještaji organizacija sa terena, a po završetku procesa, uradit će se cjelovita analiza unutarstranačkog izbornog procesa kako bi Predsjedništvo i Centralna tijela stranke izvještaje usvojili.

Završiti izborne skupštine u datim rokovima

Predsjedništvo HDZ-a BiH još jednom je istaklo kako svi odbori moraju završiti svoje izborne skupštine u zadanim rokovima, poštujući Odluke i Nalog Predsjedništva HDZ-a BiH.

Na održanoj sjednici, Predsjedništvo je ovlastilo Predsjednika i članove Predsjedništva da se uključe u one sredine gdje to bude potrebno. Sve one organizacije HDZ-a BiH u kojima se ne budu odvijali izborni procesi u skladu sa Odlukama i Nalogom Predsjedništva HDZ-a BiH za održavanje unutarstranačkih izbora, Predsjedništvo će pravovremeno donijeti Odluke, te direktno informirati organizacije na koje se Odluke odnose.