Višegodišnja borba građana zbog deponije i dalje traje: Rješenje za Uborak spalionicu otpada?

Više od četiri godine građani okupljeni oko Udruženja „Jer nas se tiče“ vode borbu za sanaciju, zatvaranje i izmještanje deponije Uborak kod Mostara, ali se rješenje i dalje ne nazire.



Gube vrijeme

Predstavnici Udruženja se ne mogu pohvaliti dobrom komunikacijom s čelnicima Grada Mostara. Štaviše, gradonačelnik Mostara Mario Kordić je nekoliko puta iznosio da se gubi dragocjeno vrijeme zbog opstrukcija s druge strane.

Mještani su, podsjetimo, koncem aprila podnijeli novu tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu radi poništenja rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT) kojim se odobrava Plan prilagođavanja JP „Deponija“ Mostar za upravljanje otpadom na tom odlagalištu.

Gradska uprava je, prema Kordićevim riječima, spremna za sanaciju i provedbu Plana prilagođavanja.

- Nedostaje nam taj jedan famozni dokument koji spominjemo posljednje dvije godine, a to je okolinska dozvola, koju ne možemo dobiti ukoliko se svaki put neko žali. Ulazimo u jednu pravnu zavrzlamu, začarani krug iz kojeg ne uspijevamo izaći. I, stoga, neophodno je da kao Gradska uprava dobijemo povjerenje od građana - izjavio je Kordić, koji je do sada nekoliko puta s ministricom okoliša i turizma Nasihom Pozder održao sastanak u vezi s Uborkom.

Pozder je nedavno za isti sto okupila sve aktere ove priče, na sastanku u Sarajevu, s ciljem iznalaženja trajnog rješenja ovog problema.

Pet godina

U Udruženju čekaju ishod sudskog procesa u vezi s Planom prilagođavanja, za koji navode da je bez krajnjeg roka, iako se spominje period od pet godina. Kapaciteti deponije odavno su premašeni, a otpad se, kaže nam Omer Hujdur iz Udruženja, odlaže na stara tijela i, praktično, izvan dozvoljenih gabarita.

- Na sastanku nam je prezentirano jedno rješenje koje smo podržali, a radi se o spalionici otpada, koje bi bilo najprihvatljivije za Hercegovinu, i to do 30-ak hiljada tona, što bi u suštini bilo dovoljno. To rješenje treba proći stručne procjene i analize - rekao nam je Hujdur.

60 godina

- Nama je bitno da se deponija zatvori na postojećoj lokaciji, jer 60 godina odlaganja otpada na tom dijelu je previše. Zemljište i okolina su kontaminirani teškim metalima, a jasno smo dali do znanja to da lokacija za spalionicu, ako se to rješenje usaglasi, ne smije ugrožavati nijednog stanovnika - naglasio je Hujdur.