Godišnjica deblokade Mostara: Sjećanje na najbriljantniju operaciju Armije RBiH i pogibiju legendarnog komandanta Hujke

U okviru manifestacije "Putevima pobjede Armije RBiH 1992-1996" sutra će cijelim nizom sadržaja biti obilježena 30. godišnjica pogibije legendarnog komandanta, brigadnog generala Midhada Hujdura Hujke i njegovih saboraca, deblokade Mostara i oslobođenja bjelopoljske kotline, rečeno je na današnjoj pres-konferenciji Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Mostara.

Najsloženije operacije

Šerif Špago, ratni komandant, u osvrtu na značaj operacije deblokade Mostara, naglasio da se na prostoru BiH o ovoj operaciji zna malo, iako je riječ, kazao je, o jednoj od najbriljantnijih pobjeda Armije RBiH, ne samo u Mostaru i u Hercegovini, već i u cijeloj BiH.

- Oni koji poznaju vojnu terminologiju i način izvođenja operacije znaju da su tog 30. juna jedinice 41. motorizovane slavne mostarske brigade i druge jedinice Četvrtog korpusa Armije RBiH, a koje su bile, praktično, u okruženju, izvodile najsloženije operacije. Jer, imali smo oslobađanje Sjevernog logora, dakle, napad na utvrđeni objekt, oslobođanje Raštana, odnosno forsiranje rijeke Neretve i stvaranje mostobrana na drugoj obali, ubacivanje jedinica na prostor Bijelog Polja i oslobađanje bjelopoljske kotline, a da ne govorim kako je u pripremama za operaciju jedna grupa boraca preko Podveležja, koje je bilo pod okupacijom Vojske Republike Srpske i Nevesinja stvorila osnovni preduslov za opskrbu muncije za izvođenje operacije - rekao je Špago.

Naveo je i kako je siguran u to da ova operacija zaslužuje mjesto u mnogim vojnim udžbenicima i izučavanje na vojnim školama.

Ključni trenutak za Mostar

Ratni komandant, Esad Humo potcrtao je da je operacija deblokade Mostara bila prelomni i ključni trenutak za Mostar i Hercegovinu.

- Taj naš prodor ili spoj sa slobodnom teritorijom je omogućio da ovaj prostor održimo do kraja, sve do Vašingtonskog sporazuma i postizanja mira. I, sigurno, da to tada nije urađeno, taj spoj s Jablanicom preko Glogova, pitanje je kako bismo mi ovdje završili, u Mostaru, ali i u Hercegovini, kao i u BiH - istakao je Humo.

Safet Oručević, bivši gradonačelnik Mostara, koji je u to vrijeme bio zamjenik komandanta Četvrtog korpusa Armije RBiH, također je kazao kako je to bila jedna od najvažnijih akcija u historiji Armije RBiH o kojoj se, naveo je, stalno treba govoriti.

- Za Mostar je to bio najvažniji dan, jer je to odlučivalo njegov opstanak. Nije nikakva tajna da je naša sudbina bila namijenjena da u tom užasnom obruču završimo kao Srebrenica. Ostali smo bez hrane, vode, municije. Trebali smo biti poubijani i završiti u Neretvi, što su ljudi koji su naši neprijatelji otvoreno i javno govorili. Imali smo, što je jako važno, unutrašnje snage da smo se svi zajedno organizirali i napravili jednu briljantnu akciju koja je spasila i grad i narod ovdje, a politički je promijenila karte koje su bile predviđene da podijele BiH - naglasio je Oručević.

Promjena na vojnom planu

Osim u političkim odnosima u BiH, Oručević je dodao da je ta operacija dovela do promjene i na vojnom planu.

- Da se nakon toga nije krenulo ka bržem miru, mislim da bi rezultati Armije, motivirani ovom akcijom bili mnogo veći i značajniji, što pokazuju stenogrami i dokumenti, odnosno da se u neprijateljskom okruženju već moglo nazirati kako je potrebno praviti mir. Pozivamo građane Mostara da se sjetimo ovog dana kojeg ne slavimo, već obilježavamo, jer ovo je dan tuge i boli zbog naših saboraca i svih žrtava, da odamo piznanje našem komandantu Hujki, koji je vodio akciju kao i svim drugim živim herojima koji su zaslužni za to da je opstao Mostar - rekao je Oručević.

Predsjednik JOB-a, Esad Kosić naglasio je, također, da su ovo za sve nekadašnje borce Armije RBiH s ovog područja, dani ponosa s jedne strane, a s druge, tuge.

Podsjetnik mladim generacijama

Kazao je kako je ova manifestacija i podsjetnik mladim generacijama da ne zaborave i da pamte ovakve događaje.

Kosić je, predstavivši program obilježavanja, kazao da će, između ostalog, biti odata počast poginulim borcima Armije RBiH u Podharemu, a potom posjetom mezara komandanta Hujke i njegovih saboraca na Šehitlucima, dok će u Narodnom pozorištu Mostar biti održana akademija naziva "Sjećanje na heroje", kojoj će prisustvovati brojne visoke zvanice, između ostalih i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.