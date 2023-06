Duraković: Sva ova nervoza ima za cilj da deblokira buduća zaduženja, da Dodik opstane

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D Federalne televizije bio je Ćamil Duraković, potpredsjednik RS.

Govoreći o posljednjim dešavanjima u entitetu RS, odnosno odlukama Narodne skupštine RS, istakao je da se radi o de facto državnom udaru.

- Ovo je korak ispred svih dešavanja iako je bilo nasrtaja na integritet države i ranijim odlukama Narodne Skupštine RS. Ono što ja mogu da radim je da ne šutim, bar da iznosimo činjenice sa terena, situaciju u tom entitetu. Ja sam već ranije rekao da je sva ova nervoza i sve ovo što vidimo kod predsjednika SNSD-a, jeste upravo zbog državne imovine i zaduženja koja su nastala ranije. Prvi put u zadnjih 10-15 godina je kasnila plata skoro sedam dana u institucijama. To nije bila praksa ranije - kaže Duraković.

Finansijska kriza

Dodao je da javnost treba znati da je, kako kaže, ovaj entitet u finansijskoj krizi i da je plaćena tranša austrijskoj berzi u iznosu od 300 miliona KM.

- Sva ova nervoza ima za cilj da deblokira buduća zaduženja, da Dodik opstane - naveo je.

Naglasio je da je svojim aktivnostima, odnosno obilaskom građana na terenu došao do zaključka da niko nije zadovoljan, pa čak i načelnici pojedinih opština koji dolaze iz vladajućeg SNSD-a.

Duraković smatra kako je stavljanje van snage odluka Ustavnog suda BiH na jednom dijelu teritorije suverene države Bosne i Hercegovine svojevrsno uvođenje u zamrznuti konflikt.

- Mislim da je akademik Esad Duraković to najbolje objasnio - to je institucijska secesija. Ne znam šta dalje učiniti ako rušite najvišu sudsku instancu jedne države – rekao je.

Podvukao je i kako RS ne može izaći iz Bosne i Hercegovine.

- Ne znam odakle uporište njegovih izjava osim da su one teatralne i utopijske. Ustav BiH ne daje za pravo niti jednom entitetu, bez konsenzusa sva tri naroda da dođe do bilo kakve promjene Ustava ili teritorijalnog integriteta i ukoliko se u to krene onda je to poziv na rat. Patriote ove zemlje neće se ustručavati da brane ovu zemlju jer su to jednom činili početkom 90-ih. Zasad imamo zamrznuti konflikt, jer ovo šta slijedi dalje je SIPA, pa Tužilaštvo... Mislim da iz ovoga, ukoliko ne reaguju institucije države BiH, koje bi svojevrsno stavile na test i opoziciju u RS, a to je, zašto državni parlament dosad nije donio odluku da proglasi stanje stalnog zasjedanja – kazao je.

Retrogradna retorika

Kada je riječ o opoziciji u RS kazao je kako nisu alternativa trenutnoj retrogradnoj retorici po državu BiH.

- Njihova opoziciona politika se svodi samo na to da pokupe fotelje Milorada Dodika. A u smislu njihove retorike naspram države BiH tu nema ništa drugačije, možda bi se čak to i pojačalo – istakao je.

Kazao je i kako žali što nismo dovoljno jaka pravna država da državno tužilaštvo reaguje u skladu sa zakonom.

- Ono je već ranije imalo prostora i osnova da privede one koje ruše ustavni poredak. Međunarodna zajednica poprilično nijemo posmatra, nema konkretnih akcija, nema sankcija – dodao je.

Duraković je istakao da u ovom trenutku imamo hendikep probosanskog političkog bloka.