Zukan Helez za "Avaz": Kad sam krenuo prema njemu, Dodik je potonuo pod sto

Ministar odbrane BiH Zukan Helez imao je buran dan, a na sastanku u Konjicu našao se i na ivici fizičkog obračuna s predsjednikom RS Miloradom Dodikom. Mediji su već prenijeli detalje i da žali zbog psovki koje je razmijenio s Dodikom, ali da preko uvreda u kojima je spomenut genocid u Srebrenici nije mogao preći.



"Nikšić me zaustavio"

- Ja sam pokušao da ustanem, ali Nikšić me je zaustavio. Lakše bih podnio da mi je opsovao nekog iz porodice, nego genocid. Da sam mu prišao, ne znam šta bi se desilo, ali Nikšić me je držao za ruku, a i Čović me je zamolio da se smirim. Dodik se u tim momentima nekako uvukao pod sto – kazao nam je Helez.

U narednim danima on očekuje rješenje krize izazvane neustavnim suspendiranjem odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS.

- Koliko imam informacija, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sutra bi trebao donijeti odluku o ovom pitanju, moja je želja da ona uključi i smjene zvaničnika koji su učestvovali u svemu, a ne samo suspenziju spornog zakona. Da više nikome nikada ne padne na pamet da dira u ustavno-pravni poredak BiH – ističe Helez.

Dodik doživio metamorfozu

Komentirajući ponašanje Dodika koji je na istom sastanku doživio metamorfozu od čovjeka koji psuje i vrijeđa, do političara koji pruža ruku i priča o dogovoru.

- On je potpuno pogubljen jer Putinu loše ide, Vučić mu je okrenuo leđa skroz, a novaca nema pa ga hvata nervoza. Vrijeđa američkog ambasadora, neko čiji entitet nema 500.000 stanovnika, ni koliko pola nekog manjeg američkog grada – dodaje Helez.

Večeras je predsjednik NSRS Nenad Stevandić ponovio da RS ne priznaje legitimitet Kristijana Šmita i poručio da njegove odluke neće biti ispoštovane.

- Može, ako ne namjeravaju nigdje ići iz Banje Luke. U slučaju nepoštivanja odluka OHR-a ide krivična prijava, raspiše se potjernica i uhapšen bude. U slučaju izlaska iz BiH svaka država je dužna da ih uhapsi i isporuči i to je neki pravni put – komentira Helez.

Na pokušaj secesije postoji spreman odgovor

Ponavlja da nema šanse za otcjepljenjem, da na pokušaj secesije postoji spreman odgovor, te da u tom slučaju oni koji je planiraju mogu zaboraviti na postojanje RS. Međunarodne snage pažljivo prate situaciju, a jedinice EUFOR-a raspoređene su na kritičnim lokacijama u BiH.

U sjeni sukoba i udara na ustavno-pravni poredak BiH ostaje spremnost za dogovor koji su čak i na današnjem, psovkama i žučnim diskusijama začinjenom, sastanku iskazali predstavnici stranaka parlamentarne većine. Prema riječima Heleza, izražena je spremnost da Zakon o VSTV-u BiH konačno bude usvojen, da članovi CIK-a BiH budu imenovani, ali i da se otvori pitanje izmjena Izbornog zakona BiH. One bi podrazumijevale izbor članova Predsjedništva u Parlamentu, a indirektnom izboru se prvi put nije usprotivio ni Milorad Dodik.