Ministar odbrane BiH Zukan Helez za “Avaz”: Uzalud vam trud svirači

Ministar odbrane BiH Zukan Helez najbitnijim smatra činjenicu da je Visoki predstavnik Kristijan Šmit poništio sporne zakone koje je ranije usvojila NSRS.



- Ja bih to komentarisao sa: “Uzalud vam trud, svirači”. Po ko zna koji put su napravili cirkus od NSRS, pod dirigentskom palicom Milorada Dodika i to nikome ništa ne znači jer to ponište ili Ustavni sud ili Visoki predstavnik. Zato to nema nikakvog smisla, to je postalo kič i šund, bez ikakvog značaja – ističe Helez za portal "Avaza".

Iz obraćanja Kristijana Šmita on zaključuje da su sve opcije i dalje otvorene.

- Nadam se da će, ako nastave praviti gluposti, biti i konkretnijih stvari, a pri tome mislim na smjene ako budu ignorisali odluke Visokog predstavnika. Vrlo su bitne i izmjene zakona kojima će jasno tretirati krivično djelo vezano za ovakve stvari – kaže Helez.