Duraković: Šta tačno Dodik treba uraditi ili koga i šta treba opsovati da vam dostojanstvo bude važnije od pozicija

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković oglasio se na Facebooku gdje poručio kako je "krajnje vrijeme da Evropska unija, OHR i Amerika jasno izaberu stranu, budući da Milorad Dodik neće stati dok ga neko, u ovom slučaju oni, ne zaustave".

Probosanskim i probošnjačkim stranakama koje su učestvovale na sastanaku u Konjicu na kojem je Dodik, kako su kazali, opsovao genocid, poručio je: "Sramota me, gospodo, vaše sramote".

"Princip mnogo važniji od svega ostalog"

- Početkom prošlog mjeseca ukrajinska teniserka Elina Svitolina odbila je, nakon meča na Roland Garosu, da pruži ruku Bjeloruskinji Arini Sabalenki samo zato što potiče iz države koja podržava agresiju na njenu zemlju. Iako Sabalenka sa agresijom Rusije na Ukrajinu nema aposlutno ništa, niti je ikada pružala podršku režimu Vladimira Putina, Svitolina je svojim gestom jasno pokazala da su joj principi mnogo važniji od svega ostalog – za razliku od „probosanskih“ političkih predstavnika koji su jučer u Konjicu sastančili sa Miloradom Dodikom, nakon što je isti opsovao genocid u Srebrenici, riječima: "Je*em ti genocid u Srebrenici" - kazao je Duraković.

Ističe da “možda trenutno nije omiljeni političar među Bošnjacima, te da će ga možda i nakon ove reakcije nazvati Dodikovom marionetom i plaćenikom jer je pri preuzimanju mandata rekao da u Banju Luku dolazi otvorenog srca i pružene ruke, i da je možda cijeli ovaj period bio u krivu misleći da saradnjom sa Miloradom Dodikom može poboljašati život Bošnjaka u entitetu Republika Srpska, ali da mora postaviti pitanje predstavnicima Bošnjaka na državnom nivou”.

"Sramota me"

- Šta tačno Milorad Dodik treba uraditi ili koga i šta treba opsovati da vam dostojanstvo bude važnije od pozicija i zašto ste nakon što je Milorad Dodik opsovao genocid u Srebrenici ostali na tom sastanku i nastavili razgovor sa Miloradom Dodikom?! Sramota me. Sramota me šesnaestogodišnjeg mene koji je slučajno preživio genocid, dok hiljade drugih muškaraca, koji su sa mnom zajedno, u koloni bez kraja krenuli na put smrti, nisu preživjeli. Sramota me majke koja će za deset dana ukopati šaku posmrtnih ostataka svoga sina – iste one majke koja je dvadeset godina molila odgovorne da otkriju lokacije primarnih i sekundarnih masovnih grobnica u koje su srpske vlasti, komandanti i vojnici bacali strijeljane bošnjačke civile pa njihova tijela, kasnije, želeći da sakriju istinu komadali rovokopačima i prebacivali ih na druge lokacije. Sramota me svih onih koji danas žive bez svojih očeva, braće i sinova. Sramota me gospodo vaše sramote! Sramota me vašeg debakla u Konjicu – a najviše će me biti sramota, ako probosanski i bošnjački političari, ili barem oni koji sebe tako nazivaju, i pozicija i opozicija, nakon ovog ne zauzmu jedinstven stav i odgovor! Jer, Milorad Dodik je davno prešao tu famoznu „crvenu liniju“, no mi mu nikada nismo jasno, glasno i bez kalkulacija odgovorili! Što se mene tiče, preko ovog se ne prelazi - rekao je Duraković.

Pozvao međunarodnu zajednicu da prekine saradnju sa Dodikom

Pozvao je “međunarodnu zajednicu i gospodina Šmita da prekinu saradnju sa Miloradom Dodikom te da ga adekvatno kazne za sistematsko kršenje zakona BiH – od negiranja genocida i vrijeđanja žrtava do nazivanja Bošnjaka „tamo nekim muslimanima“”.

- Također, pozivam nosioce najviših državnih funkcija da prekinu komunikaciju sa predsjednikom entiteta Republika Srpska jer je u ovoj situaciji neprihvatljiv bilo kakav pokušaj saradnje! Također, smatram da je krajnje vrijeme da Evropska unija, OHR i Amerika jasno izaberu stranu, budući da Milorad Dodik neće stati dok ga neko, u ovom slučaju oni, ne zaustave. Njihovi pokušaji do sada nisu urodili plodom, te već godinama imamo nefunkcionalnu državu u kojoj se svako malo zvecka oružjem, te je krajnje vrijeme da oni, koji su trenutno u poziciji moći, učine nešto konkretno - poručio je Duraković.