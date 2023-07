Višković tvrdi: Šmit je zabranio i onemogućio članstvo BiH u EU

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, izjavio je da ne vjeruje da će odluke Kristijana Šmita (Christian Schmidt) imati bilo kakve posljedice po manji entitet.

Također, Višković je "istakao da je Šmit danas zabranio i onemogućio članstvo Bosne i Hercegovine u EU".

Uvođenje BiH u krizu

Višković je rekao da RS ne priznaje Šmita kao visokog predstavnika i da njegove odluke nisu obavezujuće za njihove institucije.

- Ovim samo uvodi BiH u još jednu žešću krizu. Republika Srpska će raditi svoj posao kao i do sada, a Šmit može da svojim odlukama zabavlja Sarajevo, tako da ne vjerujem da će ovo imati bilo kakve posljedice po Republiku Srpsku - istakao je Višković.

On je rekao da Šmit nije potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a onako kako je to Ustavom i Dejtonom predviđeno.

- Gospodin Šmit, ako je toliko bitan, toliko, evo da ne kažem, pokazao mišiće, pokazao moć, onda bi trebao otići u Vijeće sigurnosti da potvrdi da je on visoki predstavnik u BiH, tada će ga Republika Srpska priznavati.

On je bio u Vijeću sigurnosti i tamo, pa skoro dvije najveće zemlje na svijetu, Rusija i Kina, nisu dale saglasnost da bude visoki predstavnik, tako da on nije visoki predstavnik u BiH - rekao je Višković.

"Ispunjavanje uslova za članstvo u EU"

Prema riječima Viškovića, ovdje se priča o evropskim normama i principima, te nekakvom ispunjavanju uslova za članstvo u EU.

- Ja zaista smatram kao čovjek, ne više kao predsjednik Vlade, da jednoj kolonijalnoj, nedemokratskoj, jednoj neustavnoj zemlji nije mjesto u EU, a to je BiH. To je potvrdio i sam Šmit tako da je na današnji dan Šmit isključio BiH iz EU - istakao je Višković.

Dodao je da "BiH ne treba i ne zaslužuje biti članica EU, kao zemlja pod protektoratom u kojoj ne vladaju pravila demokratije i sa jednim neizabranim strancem i stranim sudijama u Ustavnom sudu".

- To nije odluka institucija BiH, to nije odluka institucija Republike Srpske, nažalost to je odluka neimenovanog zvaničnika koji sebe naziva visoki predstavnik i on je današnjim svojim ponašanjem zabranio i onemogućio BiH članstvo u EU.

Tako da bi trebalo prekinuti sve procese u vezi sa evropskim integracijama jer je očito od danas svima jasno da BiH nema mjesto u okviru evropskih integracija - rekao je Višković.

O korištenju Bonskih ovlasti

On je naveo da je jedino u Bosni i Hercegovini moguće "da neko sam sebe imenuje na neku poziciju, da dođe i kaže od danas sam ja ovdje glavni, ja se za sve pitam".

- Samo se ne pita za životne probleme, ni za ekonomiju, ni za socijalna davanja ni za plate, penzije, tu nema ovlaštenja, nego samo ono što misli da on kao pojedinac može napraviti u korist jednog naroda, unitarnu BiH - dodao je Višković.

Predsjednik Vlade RS dodao je i "da je svima jasno da je ovo sahrana suvereniteta i demokratije".

- Od danas BiH niti je suverena, niti je demokratska. Ona je kolonijalna i u rukama jednog čovjeka. Postavlja se pitanje zašto trebaju izbori, zašto građani biraju svoje predstavnike ako jedan čovjek misli da može sebi dati sva prava i da odlučuje o svemu o čemu on smatra da treba da odlučuje - kazao je Višković.

Višković je upitao i zašto Šmit, ako radi po istim aršinima, nije na isti način sankcionisao ili komentarisao i odluke Ustavnog suda BiH.

- Tu se ponaša kao da je manji od makovog zrna zato što je i sam on i njegova kancelarija učestvovala u kreiranju takvih odluka gdje jedan čitav narod izbace iz Ustavnog suda pa kažu „tamo nema predstavnika“, pa on sad kaže „mora Narodna skupština“. Ništa ne mora - naglasio je Višković.

Podsjećamo, visoki predstavnik Kristijan Šmit danas je iskoristio Bonske ovlasti kojima je poništio odluke Narodne skupštine RS o nepriznavanju odluka visokog predstavnika i Ustavnog suda na prostoru manjeg bh. entiteta.

Također, Šmit je nametnuo i izmjene Krivičnog zakona BiH.