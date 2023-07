Dodik: Opsovao sam genocid, to je tačno, ali tada nije pominjana Srebrenica

Milorad Dodik je prilikom obraćanja novinarima nakon obilježavanja 81 godine od bitke na Kozari, priznao da je opsovao genocid na sastanku u Konjicu.

Dodik je izjavio kako je ministar odbrane BiH Zukan Helez iznio neistinu, te da on nikome nije opsovao majku.

- Nikome on nije opsovao majku, nego je njemu neko opsovao. Ono što me čudi, da Konaković i Nikšić prihvataju taj lažni narativ zbog kojeg trebaju još više da se rasplamsaju problemi u BiH. Dakle, sve je to bila laž. Očekujem ljudskost od ovih sa sastanka i da kažu da Helez laže - rekao je Dodik.

Potom se dotakao psovke na sastanku u Konjicu, te potvrdio da je opsovao genocid.

- Jest se spominjao genocid. Muslimani uvijek da političke rasprave mi moramo početi sa pričom o tome kako smo mi napravili genocid nad njima. Ja sam rekao „daj skini taj genocid“ i opsovao, to je tačno, ali tada nije pominjana Srebrenica - izjavio je Dodik.