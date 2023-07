Stanivuković: Spremni smo imenovati načelnike odmah, ali ne pod uslovima SNSD-a

Očigledno je da je SNSD-u i njihovim koalicionim partnerima i dalje cilj blokada Banje Luke, jer da nije tako ne bi uslovljavali rad Skupštine grada izborom njihovih načelnika, odnosno ne bi po ko zna koji put direktno nudili koaliciju meni kao gradonačelniku, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke.

"Mi nećemo s njima u koaliciju"

- Mi nećemo s njima u koaliciju i to što nude je za nas neprihvatljivo. Spremni smo imenovati načelnike odmah i na vanrednoj sjednici Skupštine grada, ako to znači deblokadu Banje Luke, ali ne pod njihovim uslovima niti s njima u koaliciji - napisao je on na društvenim mrežama, nakon što su jutros predstavnici SNSD-a i njihovi kalacioni partneri zatražili hitno imenovanje načelnika odjeljenja u banjalučkoj Gradskoj upravi.

Stanivuković je istakao da je u interesu Banje Luke stručnost te naveo da to treba biti jedini kriterijum prilikom imenovanja načelnika odjeljenja.

Nikakvi politički uslovi

- Valjda je bitno da načelnici budu imenovani, a naš prijedlog je da ljudi koji već tri godine rade svoj posao budu i postavljeni na ta mjesta. Već sutra ću predložiti svih devet sadašnjih načelnika da nastave dalje da rade svoj posao. Ako su stranke okupljene oko SNSD-a u Banjoj Luci iskrene u onome što govore da je i njihov cilj deblokada grada, imaju priliku da to i dokažu imenovanjem načelnika odjeljenja koji već profesionalno obavljaju ove poslove - naveo je Stanivuković.

Istakao je da neće prihvatiti nikakve političke uslove, jer je javni konkurs za načelnike već raspisan i teče svojom dinamikom.