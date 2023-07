Prijedlozi naziva ulica i trgova u Srebrenici podijelili javnost

Prijedlog vijećnika u Skupštini Općine Srebrenica, člana SNSD-a, Radomira Pavlovića da jedan od trgova u Srebrenici nosi naziv 9. januar, izazvao je burne reakcije u javnosti. Ovaj prijedlog je odbijen, jer nije zadovoljena zakonska procedura predlaganja. Skupština Opštine Srebrenica u međuvremenu je formirala komisiju za izmjenu naziva ulica i naseljenih mjesta, piše BHRT.

Srebrenica je jedina općina u Bosni i Hercegovini koja još nosi nazive ulica iz prijeratnog perioda. Predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Salko Tursunović kaže da nijedan prijedlog za izmjenu još nije u opciji.

Velika neslaganja

- Niko ne garantuje da će to biti prijedlozi samo sa srpskim imenima, da neće biti tu i bošnjačkih imena, da neće neko tražiti da se neka ulica zove Ulica žrtava genocida, ulica Nasera Orića, Hakije Meholjića, i tako dalje. Mislim da to nije dobra stvar, da se spominju takva imena sa srpske strane koja se spominju, nije dobro ni sa naše strane – rekao Salko Tursunović, predsjednik Skupštine Općine Srebrenica.

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Alija Tabaković mišljenja je da bi, s obzirom na aktuelne političke prilike, moglo biti velikih neslaganja oko prijedloga za nazive ulica u Srebrenici.

- Zbog potkusurivanja i sukobljavanja unutar srpskih političkih partija, ovdje se sada želi dokazati ko je veći Srbin od njih, ko će nametnuti opasniji, po nas Bošnjake, prijedlog i onda će to biti na kraju preglasavanje, zasigurno, s obzirom na to da imaju većinu i u komisiji i većinu u Skupštini Opštine Srebrenica i samim tim biće to prijedlozi - 9. januar, Trg Gorana Zekića – kazao je Tabaković.

Svi će moći dostaviti prijedloge

Iz Udruženja "Majke Srebrenice" izražavaju ogorčenost na mogućnost da bi neka od ulica ili trg mogli nositi ove nazive.

- To je provokacija. Oni su znali kako ćemo mi reagovati i samo svaki put i često izbacuju neku negativu, kako će u Srebrenici povratnici biti razočarani – istakla je Fadila Efendić, predsjednica Udruženja „Majke Srebrenice“.

Odbornik SNSD-a u Skupštini Opštine Srebrenica Radomir Pavlović u telefonskom razgovoru za BHRT je potvrdio da je njegov zahtjev odbijen i da sada čeka potez novoformirane komisije. Odbornik SDS-a Momčilo Cvijetinović kaže da se nazivi ulica moraju mijenjati, a hoće li biti dogovora, kaže, ovisi o zainteresovanosti svih strana.

- Srpska demokratska stranka do sada nije učinila nijedan potez u tom pravcu. Razmišljanja svojih imamo, ali čekamo, dakle, sjednice – rekao je Cvjetinović.

Prijedloge za nazive ulice, kaže predsjednik Skupštine Općine Srebrenica, moći će dostaviti svi građani ove općine.