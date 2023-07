Safet Sotfić za "Avaz": Dodik je ušao u ofsajd, siledžiju ukloniti iz politike!

Dodik je sve vrijeme u posljednjih nekoliko godina plesao na žici. On je ispitivao strpljenje i međunarodnih zvaničnika i patriota ove zemlje. S tim da ovoga puta, konkretno s donošenjem zakona kojim se praktično poništava Ustavni sud BiH, prešao granicu i učinio korak više!

Zaštititi Dejtonski sporazum

Kaže ovo u razgovoru za „Avaz“ Safet Softić, potpredsjednik SDA i državni delegat u Domu naroda BiH.

On je (Dodik, op.) time ušao u ofsajd i mislim da je s te tačke stanovišta vjerovatno najopasnija i najrizičnija situacija od Dejtona do danas , za sigurnost i mir u BiH. U principu s ovim što se događa, kada je Dodik u pitanju, moramo biti spremni na svaki scenarij. Ali ono što svi očekujemo jeste da će međunarodna zajednica, prije svega SAD, zaštititi Dejtonski mirovni sporazum i da će ovoga siledžiju konačno ukloniti iz politike i naći načina da se to završi - kaže Softić za "Avaz".

Biti spremni

Softić tvrdi da je ovo situacija, ili ili!

- U tom pogledu naravno, moramo biti spremni na svaku vrstu scenarija, a od međunarodne zajednice, očekujemo adekvatne reakcije - dodaje Softić za "Avaz".