Stanivuković: Sve je blokirano, sutra vanredna sjednica Skupštine grada Banja Luka

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković održao je sastanak sa šefovima klubova odbornika u Skupštini grada Banja Luka, predstavnicima građana, investitorima, predstavnicima višečlanih porodica i šefovima klubova odbornika, a tema je bila održavanje sjednica gradske skupštine.

Vanredna sjednica bi trebala biti održana sutra.

Opći interes

- Na sjednici Skupštine grada čekaju se mnoge odluke, jer ovo je pitanje općeg interesa. Vlado Đajić kaže da se načelnici moraju imenovati da svaka stranka da svog gradonačelnika, po ko zna koji put mi nude, ali ja to neću – izjavio je Stanivuković.

Dodao je da su oni javno priznali da blokiraju Skupštinu grada, ali ako je toliko problem što nema načelnika i ako je to cilj blokade grada, onda možemo o tome na vanrednoj sjednici.

- Bit će održana i redovna u toku sedmice. Mora se bez izgovora razgovarati da se riješe problemi javnog prijevoza, škola, višečlanih porodica, sve imamo spremno, ali nas koči skupštinska većina – dodao je Stanivuković.

Besplatni placevi

- Za te porodice besplatni placevi i sve za izgradnju kuće, a to čeka i mlade bračne parove, ali sve to koči većina. Samo tri odluke Skupštine dijele penzionere od besplatnog prevoza, da bi od naredne godine 55.000 penzionera imalo tu privilegiju. SNSD i saborci moraju da se udostoje da nastavimo rad, neka predlože i vd načelnike, i da se vrate sve tačke na dnevni red – kazao je Stanivuković.

Teoretičari zavjere vlasti i opozicije pričaju da sam se dogovorio s tajkunima da namjerno odgađam Skupštinu grada, te priče, kaže Stanivuković, nisu tačne.

- Natjerali smo SNSD da podrži rješenje problema akvana. Mi ćemo renovirati gradski bazen i servisirati dugove, to su naši planovi, a sve je do skupštinske većine. Za sve odluke mora biti puni kapacitet na sjednici da se pokaže jedinstvo – ističe on.