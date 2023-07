Usklađivanje s evropskim zakonodavstvom: Zastupnici podržali Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač bio Vijeće ministara BiH. Isti zakon će morati proći proceduru i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Za je glasalo 30 zastupnika, četiri su bila protiv i dva suzdržana.

Zakon je na sjednici predstavio ministar pravde Davor Bunoza, koji je kazao da je riječ o usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom.

Osam temeljnih načela

- Smatram da smo ispunili svih 11 novina, koje su bile potrebne da se usklade s evropskim zakonodavstvom. Potpisano je osam temeljnih načela. Druga novina je proaktivna objava informacija, što podrazumijeva da će se na internet portalima institucija morati objavljivati i ažurirati svi bitni podaci. To su npr. imena zaposlenika, stručna sprema, plaća, sve odluke – kazao je Bunoza i podsjetio da se to do sada rješavalo na način da se morao zahtjevati pristup informacijama.

Dodao je i da će se ovim zakonom osnivati i centralni portal javnih informacija, omogućit će se zahtjev za pristup informacijama elektronskim putem, određeni su i rokovi po žalbi i tužbi, jasna je definicija upravnog inspektora.

Zloupotreba i skrivanje podataka

- Moguće je višestruko novčano kažnjavanje onih koji kriju i zloupotrebljavaju dostavljene podatke – rekao je Bunoza.

Podsjetio je i da je jednoglasno ovaj zakon usvojen na Vijeću ministara BiH.