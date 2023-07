Prva Konvencija o radu s mladima okupila brojne stručnjake i mlade ljude iz cijele BiH

Prva Konvencija o radu s mladima u Bosni i Hercegovini, koju organizira Institut za razvoj mladih KULT, okupila je brojne stručnjake i mlade ljude a cilj je, kako su kazali, da educiraju mlade koji će biti spremni da vode Bosnu i Hercegovinu ka boljoj budućnosti.

Mladi su važna karika u svakom društvu, a današnjom Konvencijom, kako je kazao direktor KULT-a Jasmin Bešić, žele dati značaj mladima koji svakodnevno odlaze iz države, temama koje su važne mladima kako bi spriječili daljnji odlazak.

- U Institutu uvijek kažemo „mladi ne odlaze zato što je tamo negdje bolje, nego zato što im je ovdje loše“. Stoga smo okupili stručnjake koji se bave radom s mladima, da ukažemo na probleme koje imaju, predložimo rješenja i da iskoristimo zakonske regulative kojih ima, i da na taj način doprinesemo rješavanju problema koje mladi ističu kao za njih važne – naveo je Bešić.

Istraživanja koje KULT radi za potrebe institucija vlasti, rekao je Bešić, pokazuju da mladi najviše ističu besperspektivnost u BiH, nije im na prvom mjestu nezaposlenost, kao što se često misli, smatraju da ne postoji uvezan sistem, nemaju viziju, država nema viziju o mladima i oni jednostavno ne vide sebe u ovoj državi.

Institucije vlasti u BiH nisu koordinirane, a osim lokanog nivoa, drugi nivoi vlasti ne ulažu dovoljno u mlade ljude. Lokalni nivio je taj koji mladi prepoznaju i koji je njima značajan, a to se pokazalo i danas, kada su brojne lokalne zajednice, načelnici općina pružili podršku prvoj Konvenciji.

Kroz program „Change“ u partnerstvu sa KULT-om, Švedska podržava uspostavljanje dijaloga između mladih i političara.

- Opšti cilj tog dijaloga trebao bi biti smanjivanje razloga za napuštanje države mladih. Mlade ljude treba posmatrati kao resurs za razvoj BiH, ali im često nije ponuđeno mjesto da budu viđeni kao resursi. Mladi ljudi imaju ideju i volju podržati put BiH prema Evropskoj uniji – naglasio je Nedim Bukvić, predstavnik Side u BiH.

Za mladog Kenana Suljića iz Tuzle, tvorca prve bh. aplikacije za mentalno zdravlje, Konvencija je prilika da se čuju nove ideje, stvori ambijent koji će mladima pružiti priliku da budu ono što žele.

- Konvencija ima dobar cilj a to je da stvorimo mlade koji će biti spremni da nose Bosnu i Hercegovinu ka boljoj budućnosti. Potencijala za to zaista ima. Ako na nekom ostaje život i budućnost BiH onda su to mladi. Ovo je prilika da pokažemo ko smo, šta smo i šta možemo uraditi – kazao je Suljić.

Studentica Elektrotehničkog fakulteta UNSA Emina Zolota poručila je mladima da se više angažiraju, da koriste prilike koje im se pružaju, a dosta je takvih prilika za mlade osobe. Neformalni načina rada, smatra ona, prilika je da se razviju mnoge vještine i nauče potrebna znanja koja će mladi koristiti za budući život.

Zaključci sa današnje Konvencije o radu s mladima u BiH će biti svojevrsna poruka donosiocima vlasti i javnosti o važnosti rada s mladima, prepoznavanju svih aktera, te uključivanje BiH u aktualne programe u regiji i Evropi.