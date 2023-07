Dodiku opet Marfi kriv: "Taj Amerikanac se miješa u unutrašnje stvari i krši mnoge međunarodne deklaracije"

Predsjednik manjeg bh. entiteta RS Milorad Dodik rekao je da "međunarodni faktor, podržan Amerikom, već 20 godina ruši Dejtonski sporazum", ističući da je to dio koncepta kojim oni žele da izgrade unitarnu BiH.

- Američki ambasador u BiH Majkl Marfi nedavno je tvrdio kako je Ustav tek početak za neku izgradnju, a nas niko za to nije pitao. Mi smo potpisali tekst Ustava i želimo da on bude primijenjen, a taj Amerikanac se miješa u unutrašnje stvari i krši mnoge međunarodne deklaracije - rekao je Dodik "Srni".

"Regulisati imovinu RS"

Dodik kaže "da je to moguće u BiH gdje američki ambasador smatra da je voljen od strane jednog dijela, ali da jednako tako mora da razumije da RS i značajan broj ljudi razumije i zna šta Amerikanci ovdje rade".

- Dejtonski sporazum je skrnavljen i srušen. On se ruši već 20 godina od međunarodnog faktora podržanog Amerikom. To je dio koncepta kojim oni žele da izgrade unitarnu BiH. Taj Amerikanac, odnosno njegovo osoblje u Sarajevu će uvijek reći da to nije tako, ali sve što su činili i što je činio međunarodni faktor ide ka tome - rekao je Dodik.

Dodik ističe da su sada došli do momenta kada trebaju da regulišu imovinu RS.

- Sada obilaze razne ambasade. Bili su u Italijanskoj i razgovarali o tome kako tretirati vlasništvo željeznica, puteva i rijeka, kao i ostale stvari. To govori o dubini opsega kojim oni žele da unište Dejtonski sporazum koji je jasno locirao imovinu na nivou eniteta - rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to rade bez oklijevanja i osvrtanja.

- Oni su doveli RS u poziciju da nema kome da se žali i da nema koga konsultovati u vezi s tim. Ostavili su nam samo mogućnost da propadnemo pod njihovim zahtjevima i njihovim "dobrim namjerama" ili da se borimo da po našem poimanju stvari obezbijedimo status onako kako on treba da bude - rekao je Dodik.

Dodik: Sve je bilo nepravno

Dodik tvrdi da je Dejtonski sporazum prekršio Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown), a prije toga Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch), koji su imali podršku američke administracije.

- Sve je bilo nepravno i blefiranje, kako su oni to i nazvali, ali u nastojanju da s vremenom osiguraju da to bude normalno provodivo i da nikad niko neće potegnuti pitanje ustavne osnove za bilo šta - rekao je Dodik.

Kaže da su to složene stvari i da je Dejtonski sporazum značajno urušen.

- I prije posljednjih odluka Narodne skupštine RS, oni su nas optuživali da kršimo Dejtonski sporazum. Dakle, mi nismo rekli da ćemo da odbacimo Ustavni sud BiH, nego da nećemo da poštujemo njegove odluke dok su u važećem sastavu - rekao je Dodik.

On je podsjetio da je u Ustavnom sudu BiH više od 20 godina ista struktura, a Ustav BiH je rekao da pet godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj sud može ili treba da se reformiše.

- Svakako je postojala intencija da se to i učini. Međutim, prošlo je 25 godina i oni to ne žele da učine. Žele da ostanu strane sudije i da zajedno s dva Muslimana, koji su apsolutno podanici politike Alije Izetbegovića, nama nametnu rješenja o BiH. Takav sud nećemo poštovati, bez obzira što se pokušavaju sakriti iza odredaba Ustava koje kažu da je to obavezujuće - rekao je Dodik.

Objektivan pristup

Znali su, kaže Dodik, da će jednog dana uloga Ustavnog suda BiH biti vanustavna i "mislili su da će samo pozivajući se na te odredbe moći da unište Republiku Srpsku i vlast u Banjoj Luci".

- Mi smo stavili do znanja da takva ponašanja ne želimo da gledamo, da imamo svoj mehanizam i mapu kretanja i to ćemo držati do kraja - rekao je Dodik.