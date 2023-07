Na dnevni red nije uvrštena tačka koja bi omogućila povećanje plaća radnicima

Na dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nisu uvršteni prijedlozi zakona kojim se omogućava povećanje plaća radnicima do 400 KM.

Zastupnik Admir Čavalić (SBiH) je nakon sjednice izrazio nezadovoljsto ovakvim epilogom.

- Početkom januara smo pripremili izmjene dva zakona kojim bi se omogućilo povećanje plaća radnika do 400 KM (uz 11% za PIO). Ovo bi značilo dosta za naše radnike - neko sa neto 1200 KM bi imao 1600 KM itd. Samo kao temporalni zakon do donošenja ključnih izmjena ta dva zakona. Do današnje sjednice Federalnog parlamenta prijedlozi nisu dospjeli na dnevni red. Zbog toga smo danas testirali spremnost vladajućih za ove zakone. Tražio sam pojedinačno glasanje u vezi toga - nažalost većina zastupnika je odbila navedeno - naveo je Čavalić.

Dodao je da postoji snimka ko je od zastupnika kako glasao.

- Zašto je ovo propuštena prilika? Pa prije svega zbog činjenice da ove godine nećemo usvojiti reformske fiskalne zakone u svrhu smanjivanja doprinosa. To znači da je implementacija bilo kakvih zakonskih rješenja iz naredne godine tek u 2025. godini. Dvije godine koje jedu skakavci (plus još sedam njih prije). Eto razloga zašto je jučer bio ogroman red ispred Ambasade Njemačke. Nema izgovora. Ostat će samo žabe da se gutaju u našoj zemlji. Opet nastavljamo sa borbom za našu privredu, radnike, poslodavce - uskoro opet dopuna. Nema odustajanja - zaključio je Čavalić.

Osim ove tačke, odbijene su još brojne dopune dnevnog reda.